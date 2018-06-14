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Новосибирский студент изобрел технологию печати 3D-имплантов для операций на черепе

Наука
14 июня, 15:23 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 14, июня. /ТАСС

Отмечается, что компьютерная программа значительно уменьшает стоимость хирургического вмешательства, так как на имплант уходит меньше дорогого титана

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© Новосибирский государственный технический университет

НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. Студент Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Александр Гриф придумал первую в России технологию, создающую индивидуальные импланты для людей с черепно-мозговыми травмами. В будущем разработка позволит печатать индивидуальный имплант на 3D-принтере, что сократит издержки при операциях за счет экономии титана, используемого при операциях, сообщила в четверг сообщила пресс-служба вуза.

"Компьютерная программа позволяет отказаться от стандартных пластин, с ее помощью можно создавать персональные импланты с индивидуальной геометрией и прочностью, а это значительно уменьшает стоимость вмешательства: на имплант уходит меньше дорогого титана. После внедрения технологии его можно будет просто распечатать на 3D-принтере по металлу", - сказали в вузе.

Разработка студента НГТУ особенно актуальна в связи с тем, что один грамм титана стоит около 1,5 тыс. рублей, а при подгонке детали под конкретного пациента теряется до 10 граммов этого металла. При печати на 3D-принтере используется столько металла, сколько требуется, благодаря чему вес импланта снижается примерно на 10% и экономится до 7 тыс. рублей. По словам Грифв, проект уже опробован на базе Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО).

"К концу 2016 года была создана и протестирована программа "CranioCAD". По итогам тестирования сотрудники НИИТО высказали пожелания по дополнению функционала, которые я учел при доработке. В мае нынешнего года врачи мне дали уже реальных пациентов, чтобы сделать систему более автоматизированной", - уточнил Гриф.

Во время первых испытаний было доказано, что хирург может создавать проект, просто загрузив в программу данные компьютерной томографии, после чего она сама строит модель индивидуального импланта за 15 минут. В дальнейших планах разработчика - научиться делать модель, опираясь на не пострадавшую сторону черепа. Представить итоговую версию студент НГТУ планирует через год.

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