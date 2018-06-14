Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российская академия наук нашла фирмы, неправомерно продвигающие услуги под ее брендом

Наука
14 июня, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В академии сообщили о двух таких нарушениях

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российская академия наук установила факты неправомерного использования зарегистрированного товарного знака "Российская академия наук" и наименования РАН двумя компаниями, которые таким образом вводят в заблуждение своих клиентов. Об этом в четверг сообщило Управление по взаимодействию с государственными органами и научным сообществом РАН.

"РАН принадлежит исключительное право на использование наименования "Российская академия наук" (сокращенно - РАН). Однако встречаются организации, которые используют в своем наименовании аббревиатуру РАН незаконно, вводя в заблуждение своих клиентов.", - говорится в сообщении, размещенном на сайте академии.

Так, РАН установила факты неправомерного использования зарегистрированного товарного знака и наименования РАН двумя компаниями: Северо-Западный центр экспертизы РАН и Экспертно-аналитический центр РАН. Эти фирмы используют в своих фирменных наименованиях и на фирменных бланках аббревиатуру РАН.

Представители академии направили в организации письма с требованием прекратить использование товарного знака и наименования РАН. И отмечают, что использование зарегистрированных товарных знаков, правообладателем которых является Российская академия наук, возможно только на основе лицензионного договора, который не заключался с этими юридическим лицам.

"Российская академия наук продолжит выявление лиц, неправомерно использующих ее интеллектуальные права", - добавили в академии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
2
Эксперт: повышение пенсионного возраста в РФ улучшит благосостояние пожилых людей
3
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
4
Биография Станислава Говорухина
5
СМИ: Индия готова отказаться от совместного с РФ проекта истребителя пятого поколения
6
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
7
Умер Станислав Говорухин
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости