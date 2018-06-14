Российская академия наук нашла фирмы, неправомерно продвигающие услуги под ее брендом

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российская академия наук установила факты неправомерного использования зарегистрированного товарного знака "Российская академия наук" и наименования РАН двумя компаниями, которые таким образом вводят в заблуждение своих клиентов. Об этом в четверг сообщило Управление по взаимодействию с государственными органами и научным сообществом РАН.

"РАН принадлежит исключительное право на использование наименования "Российская академия наук" (сокращенно - РАН). Однако встречаются организации, которые используют в своем наименовании аббревиатуру РАН незаконно, вводя в заблуждение своих клиентов.", - говорится в сообщении, размещенном на сайте академии.

Так, РАН установила факты неправомерного использования зарегистрированного товарного знака и наименования РАН двумя компаниями: Северо-Западный центр экспертизы РАН и Экспертно-аналитический центр РАН. Эти фирмы используют в своих фирменных наименованиях и на фирменных бланках аббревиатуру РАН.

Представители академии направили в организации письма с требованием прекратить использование товарного знака и наименования РАН. И отмечают, что использование зарегистрированных товарных знаков, правообладателем которых является Российская академия наук, возможно только на основе лицензионного договора, который не заключался с этими юридическим лицам.

"Российская академия наук продолжит выявление лиц, неправомерно использующих ее интеллектуальные права", - добавили в академии.