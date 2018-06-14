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Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке

Наука
14 июня, 18:46 UTC+3 ГААГА /Корр. ТАСС, Виталий Чугин

Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов считают, что нынешние методы измерения вреда курения подвержены влиянию табачной индустрии

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© Петр Ковалев/ТАСС

ГААГА, 14 июня. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Курильщики вдыхают гораздо больше вредных веществ, чем указано на пачках сигарет. К такому выводу пришел Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов по результатам проведенного исследования.

По данным специалистов, количество смол, никотина и угарного газа, попадающих в организм, как минимум в два раза выше, чем заявляют производители. Разница получается из-за метода, с помощью которого измеряются вредные вещества в сигаретах, утверждают в институте.

Согласно правилам Евросоюза, производители могут делать измерения, оставляя открытыми микроскопические вентиляционные отверстия в фильтре. Однако обычно большая часть этих отверстий оказывается закрытой губами или пальцами. Проведя исследования в условиях, приближенных к реальным, эксперты были буквально повергнуты в шок. Согласно законам, в сигаретах, например, может содержаться максимум 10 мг смол, однако в продукции Superkings оно составило 36,3 мг. Marlboro на пачке одного из своих видов сигарет утверждает, что в дыме содержится лишь 1 мг смол и 0,1 мг никотина. Исследования институт свидетельствуют, что их реальное содержание составляет 26,1 мг и 1,7 мг соответственно.

На основе этих данных организация пришла к выводу, что существующие методы измерения вреда курения "подвержены значительному влиянию табачной индустрии".

Государственный секретарь министерства здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Паул Блокхёйс отметил, что "шокирован представленными данными фактами", хотя и ожидал, что "курение окажется более вредным, чем указано на пачках". "Вызывает беспокойство, что курильщики на самом деле вдыхают гораздо больше вредных веществ, чем им говорят", - подчеркнул он, параллельно призвав ЕС к внедрению честной системы измерения.

На данный момент правительство с рядом организаций работает над тем, чтобы сократить число курильщиков в стране. Для этого власти намерены поднять цены на табак, сократить число мест, где можно приобрести сигареты, а также запретить курение на летних террасах.

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