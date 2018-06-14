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СМИ: радиосигнал со словами ученого Стивена Хокинга отправят в космос

Наука
14 июня, 23:53 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 14, июня. /ТАСС

Это произойдет 15 июня во время церемонии захоронения праха физика в Вестминстерском аббатстве Лондона

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Стивен Хокинг

Стивен Хокинг

© EPA-EFE/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 14 июня. /ТАСС/. Радиосигнал с "посланием мира и надежды" в виде слов покойного британского ученого Стивена Хокинга, скончавшегося в марте в возрасте 76 лет, будет отправлен в космос. Как сообщила в четверг телерадиовещательная корпорация Би-би-си, это произойдет во время намеченной на 15 июня церемонии захоронения праха ученого между могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве Лондона.

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Словесно-музыкальный сигнал, в котором слова Хокинга будут звучать на фоне музыки греческого композитора Вангелиса (Эвангелоса Одессеаса Папатанасиу), будет послан со спутниковой антенны Европейского космического агентства (ЕКА) в испанском местечке Себрерос к западу от Мадрида и направится в сторону ближайшей черной дыры 1А 0620-00. По словам дочери профессора Хокинга Люси, это послание является "красивым и символичным жестом, который создает связь между присутствием" ее отца на планете Земля, "его желанием отправиться в космос и его исследованиями Вселенной".

Компакт-диск со словами Хокинга и музыкальным посвящением профессору, созданным Вангелисом, будут розданы всем гостям предстоящей поминальной службы в Вестминстерском аббатстве, среди которых будут астронавт Тимоти Пик, актер Бенедикт Камбербэтч, сыгравший Хокинга в драме Би-би-си, и др. британские знаменитости.

Стивен Уильям Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году у него был диагностирован амиотрофический склероз, еще спустя 22 года, после воспаления легких, ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. Однако тяжелое заболевание не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности. В интервью ТАСС в марте 2016 года Хокинг поделился, что "всегда мечтал о космическом полете".

Основная область научных изысканий Хокинга - космология и квантовая гравитация. Британский физик-теоретик является автором теории "испарения" черных дыр за счет радиации (это явление получило название "излучение Хокинга"). Он также стал автором множества научно-популярных книг, в том числе таких, как "Краткая история времени", "Черные дыры и молодые вселенные", "Мир в ореховой скорлупке" и др.

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