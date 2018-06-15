Российские ученые изучат загрязнение почв во всех городах и поселках на Ямале

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Группа российских ученых получила грант Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) на изучение уровня загрязнений почвы во всех городах и поселках Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Проект рассчитан на три года, сообщил в пятницу ТАСС заведующий сектором геолого-географических исследований Научного центра изучения Арктики, кандидат географических наук Роман Колесников.

"В настоящее время имеются проблемы в характеристике изученности санитарно-гигиенического состояния почв, есть пробелы в сведениях о динамике развития почв агроландшафтов, а также в сведениях об источниках полихимического загрязнения почв и почвенного покрова. В связи с этим проект является важным и актуальным для региона. Исследование охватит все города автономного округа и такие населенные пункты, как Харсаим, Аксарка, Новый Порт, Яр-Сале", - сказал собеседник агентства.

В рамках проекта будут изучены уровни загрязнения почвы в ямальских городах и поселках, в частности содержание в них токсикантов. "На основании полученных данных будут разработаны предложения по улучшению экологической обстановки урбанизированных территорий округа. Фундаментальная значимость исследования связана с расширением представлений о миграции загрязняющих веществ в почвах арктического региона", - отметил Колесников.

В пресс-службе научного центра добавили, что в исследованиях примут участие ученые Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, Санкт- Петербургского государственного университета, Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН, Центра стратегического планирования Минздрава России и Научного центра изучения Арктики.

"Проект направлен на улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий проживания населения региона, рассчитан на три года и поддержан грантом РФФИ и правительства ЯНАО. По окончанию работ ученые планируют разработать рекомендации по проведению мониторинга экологического состояния почвенного покрова территорий, пересмотру нормативов загрязнения почв с учетом региональных особенностей. Данные послужат научной основой для принятия эффективных решений по землепользованию органами исполнительной власти и предприятиями- природопользователями", - уточнили в пресс-службе.

Научный центр изучения Арктики создан в ЯНАО в 2010 году. В настоящее время в его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований.