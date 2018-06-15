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Комитет Госдумы проголосовал за свою редакцию поправки к закону о РАН

Наука
15 июня, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Кабмин предложил к законопроекту три поправки

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