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Комитет Госдумы проголосовал за свою редакцию поправки к закону о РАН
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15 июня, 11:49
UTC+3
МОСКВА
МОСКВА 15, июня. /ТАСС
Кабмин предложил к законопроекту три поправки
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