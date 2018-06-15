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В Петербурге умер старейший археолог мира Василий Любин

Наука
15 июня, 12:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 15, июня. /ТАСС

В январе этого года ученый отмечал свой 100-летний юбилей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Российский археолог Василий Любин, который отметил 13 января 100-летие, скончался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН, где он работал.

"Доктор исторических наук, профессор Василий Прокофьевич Любин скончался на сто первом году жизни", - сказали в пресс-службе. Как отметили в ИИМК РАН, "Любин был старейшим практикующим археологом в мире: он перестал участвовать в археологических исследованиях только последние пару лет, но до последнего времени продолжал сотрудничество с институтом".

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Биография российского археолога Василия Любина

Любин родился 13 января 1918 года. Он получил историческое образование и пришел в археологию после Великой Отечественной войны, которую прошел в зенитно-артиллерийских подразделениях с первых дней до ее окончания.

Одним из своих главных достижений в археологии Любин считал изучение Кударских пещерных палеолитических стоянок в Южной Осетии, которым он посвятил многие годы. В числе недавних важных событий в археологии он называл открытия древних раннепалеолитических памятников возрастом до 1,8 млн лет в Армении, которые были сделаны при его участии.

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