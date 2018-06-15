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Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки в закон о РАН во втором чтении 21 июня

Наука
15 июня, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Ранее комитет проголосовал за то, чтобы принять свою редакцию внесенных кабмином поправок к закону

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять поправки в закон о Российской академии наук (РАН) во втором чтении и включить рассмотрение законопроекта в повестку работы Госдумы 21 июня. Об этом сообщил в пятницу на заседании комитета Госдумы по образованию и науке его председатель Вячеслав Никонов.

Ранее комитет проголосовал за то, чтобы принять свою редакцию поправок к закону о РАН, внесенных правительством. В частности, кабмин предлагал внести пункт, согласно которому РАН только "рассматривает вопросы о реорганизации и ликвидации государственных научных организаций" в порядке "установленном правительством Российской Федерации". Комитет проголосовал за возвращение РАН права согласовывать эти вопрос. Также правительство предложило ввести требование к РАН сообщать в МИД о всех международных контактах. Депутаты заменили эту формулировку на "информировать МИД о международном сотрудничестве в сфере научной и научно-технической деятельности".

"Кто за принятие таблицы поправок с учетом проголосованных? Проголосовали, чтобы принято во втором чтении", - сказал Никонов.

Кроме того, комитет принял решение предложить Совету Госдумы включить законопроект в проект порядка работы Госдумы на 21 июня для рассмотрения во втором чтении.

Госдума в конце марта приняла в первом чтении президентский законопроект, расширяющий цели деятельности, основные задачи и полномочия Российской академии наук (РАН). Законопроект предусматривает внесение поправок в ФЗ "О Российской академии наук" (ФЗ-253) в части расширения деятельности, основных задач и полномочий РАН. В частности, к целям деятельности РАН законопроектом предлагается дополнительно отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны, научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования, популяризацию достижений науки и техники среди детей и молодежи и ряд других.

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Никонов, Вячеслав Алексеевич
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