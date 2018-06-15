РАН выступает против лишения Академии права согласовывать ликвидацию институтов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) выступает резко против лишения Академии права согласовывать реорганизацию и ликвидацию научных организаций, такие поправки к федеральному закону о РАН предлагает кабинет министров РФ. Об этом заявил журналистам президент РАН Александр Сергеев.

"Согласно предлагаемым правительством РФ в законопроект поправкам, РАН могут лишить права согласовывать вопросы о реорганизации и ликвидации научных учреждений. Это резко противоречит смыслу того законопроекта, что внес на рассмотрение Государственной думы в феврале 2018 года президент России. В поправках, что подготовил кабинет министров, право Академии согласовывать решения по принципиальным, ключевым вопросам предлагается заменить на возможность рассматривания этих вопросов. Тут явная подмена смысла, причем это полностью противоречит первоначальному законопроекту", - сказал он.

Согласно имеющемуся в распоряжении ТАСС проекту поправок к ФЗ о РАН, в законе предлагается внести изменения, по которым Академия "рассматривает вопросы о реорганизации и ликвидации государственных научных организаций, о внесении изменений в их уставы в части научной и научно-технической деятельности в порядке, установленном правительством РФ".

"Мы выступаем резко против кардинального изменения права РАН именно согласовывать жизненно важные для всей Академии вопросы. Это абсолютно недопустимо, поскольку РАН должна иметь полное право утверждать важнейшие, ключевые решения из жизни академических институтов и иных учреждений", - сказал Сергеев.

Поправки в закон о РАН

В феврале 2018 года Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект поправок к закону №253-Ф3 "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", уточняющий цели и задачи Академии.

Предполагается, что в список целей и задач РАН будут включены прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития России, научно-методическое руководство деятельностью научных организаций и вузов, проведение финансируемых за счет федерального бюджета научных исследований (в том числе в сфере ОПК), разработку и представление в правительство долгосрочной программы фундаментальных научных исследований в РФ.

Законопроект предлагает установить, что решения о реорганизации, ликвидации и изменении типа научных организаций принимаются по согласованию с РАН.

Законодательная инициатива также предусматривает право РАН направлять в органы госвласти предложения по вопросам развития законодательства, вопросам, относящимся к сфере деятельности Российской академии наук и проводить по указанным вопросам публичные слушания.