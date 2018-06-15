РАН просит Госдуму снять поправки кабмина в закон об академии

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) предложила снять поправки правительства, представленные ко второму чтению законопроекта о РАН, которые противоречат первоначальной концепции изменений в закон об Академии, расширяющих полномочия РАН. Об этом сообщил в пятницу на заседании комитета Госдумы по образованию и науке вице-президент Российской академии наук (РАН) Валерий Козлов.

Правительство подготовило три поправки к президентскому законопроекту о Российской академии наук (РАН). В частности, кабмин предлагает внести пункт, согласно которому РАН только "рассматривает вопросы о реорганизации и ликвидации государственных научных организаций" в порядке "установленном правительством Российской Федерации". А не "согласовывает", как это звучало ранее.

Также правительство предлагает ввести требование к РАН информировать МИД о международном сотрудничестве в сфере научной и научно-технической деятельности, а прекращение полномочий руководителей научных организаций согласовывать с президиумом РАН только в установленных правительством случаях.

"Мое предложение, которое мы серьезно обсуждали - правильно и реально эту поправку снять и оставить то, что содержится в первом варианте документа, внесенном президентом, - сказал Козлов. - Я хотел напомнить, что в законопроекте, который был представлен и внесен в Госдуму президентом страны, более определенно на этот счет было сказано, что решение по реорганизации, ликвидации, изменению типа организации, переданных бывшему Федеральному агентству научных организаций, а сейчас Миннауки,... принимается по согласованию с РАН".

По его словам, есть сомнения в правильности и точности формулировок поправок, предложенных правительством.

Ранее глава Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов предложил принять поправки правительства, но в редакции комитета. В частности, заменив в первой поправке кабмина слово "рассматривает" на "согласует".

О законопроекте

Госдума в конце марта приняла в первом чтении президентский законопроект, расширяющий цели деятельности, основные задачи и полномочия Российской академии наук (РАН). Законопроект предусматривает внесение поправок в ФЗ "О Российской академии наук" (ФЗ-253) в части расширения деятельности, основных задач и полномочий РАН. В частности, к целям деятельности РАН законопроектом предлагается дополнительно отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны, научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования, популяризацию достижений науки и техники среди детей и молодежи и ряд других.