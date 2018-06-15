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Компания "Сколково" получила премию "Призвание-2018" за разработку детских протезов

Наука
15 июня, 19:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Дети самостоятельно могут выбрать дизайн и функционал протезов-гаджетов "КИБИ"

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Компания "Моторика" получила ежегодную премию в области медицины "Призвание-2018" за разработку детских протезов, дизайн и функционал которых дети могут выбрать самостоятельно. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба инновационного центра.

"Компания "Моторика" удостоена ежегодной премии в области медицины "Призвание-2018". Награду резидент фонда "Сколково" получил в номинации "Специальная премия Первого канала" за разработку детских тяговых протезов", - говорится в сообщении.

Функциональные детские протезы команда "Моторики" начала разрабатывать в 2013 году. Протезы-гаджеты "КИБИ" способны вернуть функциональность хвата руки при травмах на уровне кисти и предплечья. Дети сами могут выбирать дизайн протеза (цвет, узоры), стилизовать его под любимого супергероя. Каждое устройство можно дополнить различными съемными насадками, которые позволят, например, прыгать через скакалку, пилотировать радиоуправляемые модели, снимать видео на камеру.

"Тяговые протезы "КИБИ" - это только первый шаг для компании. Помимо них в портфеле "Моторики" - бионические протезы Stradivari и собственная система реабилитации в игровой форме. Последняя имеет очень высокую значимость для пациента - он может полностью раскрыть возможности протеза и увидеть насколько протез повысит качество его жизни", - сказал старший проектный менеджер Кластера биологических и медицинских технологий фонда "Сколково" Владимир Егоров, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, эта проблема актуальна не только в детском протезировании. Компания в настоящее время разрабатывает собственную систему реабилитации Attilan, представляющую собой полноценную игру в виртуальной реальности, которая поможет привыкнуть к протезу и использовать весь его функционал.

Кроме того, в этом году "Моторика" планирует завершить работу над первым российским детским биоэлектрическим протезом. Он отличается от тягового тем, что управляются с помощью электродов, считывающих электрический потенциал, вырабатываемый мышцами культи в момент их сокращения. Информация с датчиков передается на микропроцессор, через компьютерные алгоритмы преобразуется в двигательные команды, и в результате протез сжимает и разжимает пальцы.

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