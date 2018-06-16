Эрдоган заявил о намерении создать научную станцию в Антарктике к 2019 году

АНКАРА, 16 июня. /ТАСС/. Турция намерена создать собственную научную базу в Антарктике в следующем году. Об этом говорится в сообщении президента Турции Тайипа Эрдогана, опубликованном в субботу на его официальной странице в Twitter.

"Мы к 2019 году создаем научную базу, благодаря которой Турция войдет в число 30 стран, у которых есть научные полярные станции в Антарктике", - говорится в сообщении турецкого лидера.

Турция - одна из участниц Договора об Антарктике, подписанного в 1959 году в Вашингтоне и вступившего в силу в 1961 году после ратификации 12 государствами-первоначальными участниками. Согласно этому документу, на континенте допускается только научная деятельность. В 1982 году в развитие договора вступила в силу Конвенция по сохранению морских живых ресурсов Антарктики. Ныне в число участников договора входят более 50 стран. На континенте работают около 90 постоянных и сезонных полярных станций более 20 государств.

Впервые о возможности создания научно-исследовательской базы Турции в Антарктике сообщил директор Полярного исследовательского центра при Стамбульском университете Бурджу Озсой в феврале 2017 года. Тогда она рассказала о том, что группа ученых проведет подготовительную работу для осуществления технико-экономического обоснования проекта.

2019'da Antarktika'ya Bilim Üssü kuruyoruz. Bilim Üssümüz sayesinde Türkiye, Antarktika üzerinde söz sahibi 30 ülkeden biri olacak.



Vakit Küresel Vizyon Vakti. Vakit Türkiye Vakti! pic.twitter.com/X9Ayq6hSj5 — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 16 June 2018