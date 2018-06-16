Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эрдоган заявил о намерении создать научную станцию в Антарктике к 2019 году

Наука
16 июня, 22:04 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 16, июня. /ТАСС

Благодаря этому страна войдет в число 30 государств, у которых есть научные полярные станции на континенте, отметил лидер Турции

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© Алексей Никольский/ТАСС

АНКАРА, 16 июня. /ТАСС/. Турция намерена создать собственную научную базу в Антарктике в следующем году. Об этом говорится в сообщении президента Турции Тайипа Эрдогана, опубликованном в субботу на его официальной странице в Twitter.

"Мы к 2019 году создаем научную базу, благодаря которой Турция войдет в число 30 стран, у которых есть научные полярные станции в Антарктике", - говорится в сообщении турецкого лидера.

Турция - одна из участниц Договора об Антарктике, подписанного в 1959 году в Вашингтоне и вступившего в силу в 1961 году после ратификации 12 государствами-первоначальными участниками. Согласно этому документу, на континенте допускается только научная деятельность. В 1982 году в развитие договора вступила в силу Конвенция по сохранению морских живых ресурсов Антарктики. Ныне в число участников договора входят более 50 стран. На континенте работают около 90 постоянных и сезонных полярных станций более 20 государств.

Впервые о возможности создания научно-исследовательской базы Турции в Антарктике сообщил директор Полярного исследовательского центра при Стамбульском университете Бурджу Озсой в феврале 2017 года. Тогда она рассказала о том, что группа ученых проведет подготовительную работу для осуществления технико-экономического обоснования проекта.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Такси въехало в толпу людей в центре Москвы
2
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
3
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
4
Водитель такси заявил, что наезд на пешеходов в центре Москвы был непреднамеренным
5
Правительство вносит в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста
6
ДНР: ВСУ при обстреле поселка Зайцево испытали американскую систему наземной разведки
7
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости