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Турция намерена создать свою научную станцию в Антарктике в 2019 году

Наука
17 июня, 10:27 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Денис Соловых

Об этом в своем Twitter заявил президент страны Тайип Эрдоган

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АНКАРА, 17 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турция намерена создать собственную научную базу в Антарктике в 2019 году. Об этом говорится в сообщении президента Турции Тайипа Эрдогана, опубликованном в субботу на его официальной странице в Twitter.

"Мы к 2019 году создаем научную базу, благодаря которой Турция войдет в число 30 стран, у которых есть научные полярные станции в Антарктике", - говорится в сообщении турецкого лидера.

Турция - одна из участниц Договора об Антарктике, подписанного в 1959 году в Вашингтоне и вступившего в силу в 1961 году после ратификации 12 государствами. Согласно этому документу, на континенте допускается только научная деятельность. В 1982 году в развитие договора вступила в силу Конвенция по сохранению морских живых ресурсов Антарктики. Ныне в число участников договора входят более 50 стран. На континенте работают около 90 постоянных и сезонных полярных станций более 20 стран.

Инициаторами заключения договора предполагалось обеспечить условия для использования континента в интересах всего человечества, а также свободу научных исследований. Причем, предпочтение должно было отдаваться совместным международным проектам. Было запрещено производить любые ядерные взрывы и захоронения радиоактивных материалов в Антарктике.

Впервые о возможности создания научно-исследовательской базы Турции в Антарктике сообщил директор Полярного исследовательского центра при Стамбульском университете Бурджу Озсой в феврале 2017 года. Кроме того, в апреле 2017 года группа 14 турецких экспертов, включая врачей, ботаников, синоптиков, геологов и океанографов из семи турецких университетов совершила научную экспедицию в Антарктиду с целью изучения последствий глобального изменения климата.

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