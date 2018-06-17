Турция намерена создать свою научную станцию в Антарктике в 2019 году

АНКАРА, 17 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турция намерена создать собственную научную базу в Антарктике в 2019 году. Об этом говорится в сообщении президента Турции Тайипа Эрдогана, опубликованном в субботу на его официальной странице в Twitter.

"Мы к 2019 году создаем научную базу, благодаря которой Турция войдет в число 30 стран, у которых есть научные полярные станции в Антарктике", - говорится в сообщении турецкого лидера.

2019'da Antarktika'ya Bilim Üssü kuruyoruz. Bilim Üssümüz sayesinde Türkiye, Antarktika üzerinde söz sahibi 30 ülkeden biri olacak.



Vakit Küresel Vizyon Vakti. Vakit Türkiye Vakti! pic.twitter.com/X9Ayq6hSj5 — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) June 16, 2018

Турция - одна из участниц Договора об Антарктике, подписанного в 1959 году в Вашингтоне и вступившего в силу в 1961 году после ратификации 12 государствами. Согласно этому документу, на континенте допускается только научная деятельность. В 1982 году в развитие договора вступила в силу Конвенция по сохранению морских живых ресурсов Антарктики. Ныне в число участников договора входят более 50 стран. На континенте работают около 90 постоянных и сезонных полярных станций более 20 стран.

Инициаторами заключения договора предполагалось обеспечить условия для использования континента в интересах всего человечества, а также свободу научных исследований. Причем, предпочтение должно было отдаваться совместным международным проектам. Было запрещено производить любые ядерные взрывы и захоронения радиоактивных материалов в Антарктике.

Впервые о возможности создания научно-исследовательской базы Турции в Антарктике сообщил директор Полярного исследовательского центра при Стамбульском университете Бурджу Озсой в феврале 2017 года. Кроме того, в апреле 2017 года группа 14 турецких экспертов, включая врачей, ботаников, синоптиков, геологов и океанографов из семи турецких университетов совершила научную экспедицию в Антарктиду с целью изучения последствий глобального изменения климата.