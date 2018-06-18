В Мьянме ученые обнаружили сохранившихся в янтаре лягушек возрастом 100 млн лет

ПЕКИН, 18 июня. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Китайские палеонтологи совместно с коллегами из США обнаружили сохранившиеся в янтаре останки древних лягушек, возраст которых составляет около 100 млн лет. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

"Заточенные" в янтаре лягушки были найдены на территории Мьянмы (бывшая Бирма). По словам ученых, древние земноводные "достаточно хорошо сохранились до наших дней".

"Одна из лягушек достигает в длину 2,2 см. Ее череп, часть позвоночника и большинство конечностей практически не повреждены", - сказал сотрудник Китайского геологического университета Син Лида.

Ученые отмечают, что обнаруженные особи земноводных "совсем крошечные". Это свидетельствует о том, что с большой долей вероятности лягушки обитали во влажных тропических лесах на севере современной Мьянмы.

По словам Син Лида, ученым впервые удалось обнаружить останки земноводных в тропических лесах мелового периода. Более того, найденные образцы - самые ранние из имеющихся на сегодняшний день у научного сообщества. Прежде палеонтологам удавалось найти древних лягушек на территории Доминиканской Республики и Мексики. Однако их возраст не превышал 20-30 млн лет.