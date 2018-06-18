Кабмин не намерен менять порядок назначения руководителей научных организаций

ГОРКИ, 18 июня. /ТАСС/. Правительство не будет менять порядок назначения руководителей научных организаций, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева со своими заместителями.

Глава кабинета министров сообщил о подписании положения о Министерстве науки и высшего образования, созданного в мае. Голикова уточнила, что документ, в частности, содержит процедуру назначения руководителей научных организаций.

"Руководителей научных организаций, ранее находившихся в ведении ФАНО, министр науки и высшего образования будат назначать и утверждать в установленном порядке; речь идет о том порядке, который был принят еще 2014 году, и в этой части правительство не намерено ничего менять", - сказала вице-премьер. Она пояснила, что по этому порядку "кандидатуры на должность руководителей научных организаций, переданных из ведения ФАНО в ведение министерства, подлежат согласованию с президиумом Российской академии наук".

Организации работы Министерства науки и высшего образования

Говоря о созданном Министерстве науки и высшего образования, Медведев указал, что "нужно организовать его работу, сделать так, чтобы переходный период прошел максимально безболезненно". Он уточнил, что подписал "постановление, которое утверждает положение о Министерстве науки и высшего образования, определяет его функции и полномочия". "Соответственно, Минобрнауки будет отвечать за науки и высшее образование в целом, вырабатывать государственную политику в этих сферах, к министерству переходят функции Агентства по научным организация, включая функции по управлению имуществом", - констатировал глава кабмина. По его словам, ряд вопросов требует "совместной работы с Министерством просвещения - дополнительное профессиональное образование, электронное обучение".

Председатель правительства также сообщил, что "сегодня подписал распоряжение о назначении четырех заместителей министра науки и высшего образования".

Голикова добавила, что к полномочиям нового министерства также относятся вопросы "выработки и реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере высшего образования, соответствующего дополнительного образования, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся, молодежной политики, сферы научной, научно-технической, инновационной деятельности, нанотехнологий, развития центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной собственности". Она отметила, что также "речь идет об управлении имуществом в этой сфере". "Существенный блок вопросов перешел ко вновь созданному министерству от ликвидированного Федерального агентства по управлению научными организациями, мы сохраняем преемственность между нормативным регулированием, которое раньше было отнесено к сфере компетенции ФАНО, за Министерством науки и высшего образования", - сказала она. Вице-премьер пояснила, что "государственные задания на проведение фундаментальных и поисковых научных исследований для научных организаций, которые находились ранее в ведении Российских академий медицинских и сельскохозяйственных наук, также, как и при деятельности ФАНО, министерство будет утверждать с учетом предложений Российской академии наук".

Бесперебойное финансирование

Медведев поручил Голиковой обеспечить бесперебойное финансирование вузов после разделения Министерства науки и образования на два ведомства - Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.

На совещании с вице-премьерами глава кабмина сообщил о подписании положения о Министерстве науки и высшего образования. При этом он указал, что "нужно побыстрее завершить работу над положением о Министерстве просвещения, надо, чтобы и второй статутный документ, как говорят юристы, появился в отношении еще одного министерства, возникшего на базе Министерства науки и образования".

Голикова заверила, что данная работа завершается. "Чтобы не было беспокойства, хочу отметить, что мы зафиксировали в отдельном нормативном документе, чтобы не было сбоя в финансировании учреждений, которые ранее находились в ведении Министерства науки и образования, сейчас финансирование, необходимое на третий квартал, будет открыто", - отметила она. "Нужно преемственность обеспечить, чтобы ни одно учебное заведение не почувствовало на себе последствий реорганизаций", - поручил Медведев.

Голикова отметила, что подписанное положение о Министерстве науки и высшего образования "предполагает, что между Министерством науки и высшего образования и Российской академией наук в течение двух месяцев должен быть разработан порядок взаимодействия по всем вопросам, которые относятся к совместному ведению между этими двумя органами".

Она также обратила внимание на вопросы развития высшего образования по педагогическим специальностям и формирование государственных заданий на проведение научных исследований, которые будут осуществляться учреждениями Российской академии образования. "Они будут решаться Министерством науки и высшего образования во взаимодействии с Министерством просвещения, соответствующие нормы сейчас включены в положение и здесь также на паритетных основаниях будут разрабатываться государственные задания для этих учреждений", - сказала вице-премьер.