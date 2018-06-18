Сергеев: РАН должна иметь право согласовывать ключевые решения в академической науке

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сохранение порядка утверждения руководителей академических научных организаций через согласование с Российской академией наук (РАН) является одним из важнейших требований РАН, которое она намерена отстаивать, сообщил ТАСС президент Академии Александр Сергеев.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство не будет менять порядок назначения руководителей научных организаций.

"С большим удовлетворением в РАН восприняли эту информацию и слова вице-премьера Татьяны Голиковой по данной теме. Ее слова не расходятся с тем, что она говорила на президиуме РАН о том, что готова выстраивать свои отношения с Академией таким образом, чтобы это было на пользу и ученым, и правительству. Для нас сохранение системы назначения руководителей научных учреждений через согласование с РАН являлось одним из важнейших требований", - сказал он.

Еще одной приятной новостью Сергеев назвал заявление Голиковой о том, что сохраняется порядок согласования с РАН программ научных исследований.

"У нас остается серьезный вопрос, который мы недавно обсуждали на комитете в Государственной Думе, - по реорганизации научных академических учреждений. При ФАНО данная реорганизация согласовывалась с РАН, этот же порядок предлагается в президентском законопроекте по науке. Но внесенные со стороны правительства поправки в законопроект заменили согласование на рассмотрение. Мы в РАН четко формулируем свое требование: сохранить за РАН право согласования в этом вопросе. Мы надеемся, что Голикова это поддерживает, и что этот вопрос будет решен на втором чтении законопроекта в Государственной Думе", - сказал президент РАН.

Поправки в закон о РАН

В феврале 2018 года президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект поправок к закону №253-Ф3 "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", уточняющий цели и задачи Академии.

Предполагается, что в список целей и задач РАН будут включены прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития России, научно-методическое руководство деятельностью научных организаций и вузов, проведение финансируемых за счет федерального бюджета научных исследований (в том числе в сфере ОПК), разработку и представление в правительство долгосрочной программы фундаментальных научных исследований в РФ.

Законопроект предлагает установить, что решения о реорганизации, ликвидации и изменении типа научных организаций принимаются по согласованию с РАН.

Законодательная инициатива также предусматривает право РАН направлять в органы госвласти предложения по вопросам развития законодательства, вопросам, относящимся к сфере деятельности Российской академии наук и проводить по указанным вопросам публичные слушания.

Позиция профильного комитета Госдумы

Комитет Госдумы по образованию и науке проголосовал за то, чтобы принять свою редакцию поправок к закону о РАН, внесенных правительством.

В частности, кабмин предлагал внести пункт, согласно которому РАН только "рассматривает вопросы о реорганизации и ликвидации государственных научных организаций" в порядке "установленном правительством Российской Федерации". Комитет проголосовал за возвращение РАН права согласовывать эти вопрос.

Также правительство предложило ввести требование к РАН сообщать в МИД обо всех международных контактах. Депутаты заменили эту формулировку на "информировать МИД о международном сотрудничестве в сфере научной и научно-технической деятельности".