Ученые обнаружили озеро в Активной воронке Мутновского вулкана на Камчатке

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Ученые Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН впервые за историю изучения обнаружили озеро в Активной воронке вулкана Мутновского на юге Камчатки, сообщил институт во вторник.

"По данным KVERT (Камчатская группа реагирования на вулканические извержения), с 18 апреля 2018 года в районе вулкана начала отмечаться термальная аномалия, температура которой постепенно повышалась. 15 мая 2018 года на спутниковом снимке… было обнаружено озеро в Активной воронке вулкана Мутновский. Следует отметить, что появление озера в Активной воронке вулкана Мутновский наблюдается впервые за всю историю его изучения", - говорится в официальном сообщении на сайте института.

Вулкан Мутновский один из наиболее активных вулканов Южной Камчатки, расположен в 70 км на юго-запад от Петропавловска-Камчатского. Вулкан представляет собой сложную систему, образованную четырьмя слившимися конусами стратовулканов. Активная воронка размером 440 на 100 м, врезана в западную кромку главного кратера вулкана.

"Озеро в Активной воронке Мутновского говорит о новой стадии развития вулкана. Теперь важно провести исследования на месте: отобрать пробы воды, измерить ее температуру и температуру фумарол (отверстия в стенках кратера). Только тогда можно будет говорить уверенно и прогнозировать его дальнейшее развитие", - рассказала ТАСС руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Ольга Гирина.