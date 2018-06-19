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Ученые исследуют найденные в ЯНАО останки северного оленя для изучения популяции в Арктике

Наука
19 июня, 11:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Ранее специалисты провели раскопки на древнем археологическом памятнике Усть-Полуй

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Российские ученые проведут анализ костных останков северного оленя, которые были обнаружены во время раскопок на древнем археологическом памятнике Усть-Полуй в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Это позволит получить новые данные о распространении их популяции в Арктике, сообщили во вторник в окружном департаменте по науке и инновациям.

"На конкурс грантов Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и правительства ЯНАО было подано 44 заявки, в рамках этих грантов на Ямале в 2018 году будет реализовано восемь научных проектов. Так, будет проведен анализ изотопов стронция в костных останках северного оленя, найденных на археологическом памятнике Усть-Полуй. Результаты могут пролить свет на миграции животных, место их рождения", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что в рамках комплексного исследования развития оленеводства в арктическом регионе завершилась экспедиция в ямальскую тундру антропологов из Университета Альберты (Канада) - Роберта Лозея и Татьяны Номоконовой и этнографа Дмитрия Артюзова из Королевского технологического института в Стокгольме, во время которой ученые экспериментировали с копиями фрагментов оленьих упряжей, изготовленных по материалам, найденным на памятнике Усть-Полуй.

"Три недели исследователи жили в семье оленеводов Окотэтто, знакомились с бытом кочевников тундры и условиями труда. В тундру они привезли около 20 пластин и блоков упряжи из рога оленя и пластика, больше половины из них - копии артефактов из культурного слоя Усть-Полуя. Главной целью было сравнение копий изготовленных фрагментов с современными приспособлениями оленеводов и попытка использования их на практике", - уточнили в департаменте.

По словам ученых, в ходе поездки были собраны доказательства существования тысячелетней истории домашнего оленеводства на Ямале. "В дальнейшем они будут пытаться найти и более древние истоки домашнего оленеводства, поскольку на Ямале оно является одним из самых древних и устойчивых в мире", - добавили в департаменте.

Усть-Полуй расположен в черте города Салехарда, он является единственным археологическим памятником на севере Западной Сибири, где найдено самое большое количество древних деталей рогового вооружения. Сотрудничество ямальских археологов и канадских антропологов началось в 2015 году. Исследование позволит получить знания о становлении крупностадного оленеводства на Ямале и на севере Сибири в целом.

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