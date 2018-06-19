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Первый онлайн-магазин услуг в области научных разработок создан в фонде "Сколково"

Наука
19 июня, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В каталог включили более тысячи единиц оборудования

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Онлайн-магазин с встроенной экспертной системой проектов и возможностью поиска, заказа и сопровождения научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ (НИОКР), разработанный в "Сколково", начал свою работу. Об этом во вторник сообщает пресс-служба инновационного центра.

"В "Сколково" создан первый в Европе онлайн-магазин НИОКР-услуг. На платформе rnd.sk.ru представлено более 55 поставщиков, прошедших процедуру аккредитации и оказывающих сервисы на высоком уровне качества с соблюдением всех процедур и сроков", - говорится в сообщении.

В каталоге магазина представлено более 1000 единиц передового оборудования. Например, просвечивающий электронный микроскоп Titan, вибрационный стенд Bruel Kjaer, SPR-биосенсор Pall ForteBio, гигантский 3D-принтер Fortus900MC. Здесь можно заказать биобанкинг, компьютерный инжиниринг, высокоточную механообработку, изготовление прототипа, электромагнитные испытания и многое другое, получить поддержку экспертов на каждом уровне TRL.

Воспользоваться ими может любой клиент из России - от маленькой фирмы из нескольких человек до крупной корпорации.

"Для нас очень важно, чтобы проект был самодостаточным. Мы прекрасно понимаем, что создание единого информационного пространства НИОКР-сервисов в масштабах России потребует значительного развития созданной системы и ее серьезного масштабирования. Нам удалось выработать жизнеспособную модель и опробовать ее. Впереди еще очень много работы, наша ближайшая цель - полностью самоокупаемый и постоянно развивающийся продукт", - отметил генеральный директор Технопарка "Сколково" Ренат Батыров, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что конечная цель "Сколково" - создать один из лучших сервисов НИОКР-услуг в мире.

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