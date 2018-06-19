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Археологи подтвердили 6-тысячелетний возраст петроглифов на Кольском полуострове

Наука
19 июня, 16:06 UTC+3 МУРМАНСК /Корр. ТАСС, Илья Виноградов

В ходе экспедиции специалисты также нашли орудия труда, которыми были сделаны рисунки

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МУРМАНСК, 19 июня. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Сотрудники Кольской археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург) в ходе работ на Кольском полуострове обнаружили древние артефакты, которые подтвердили возраст наскальных рисунков-петроглифов. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор музея "Петроглифы Канозера" Владимир Перевалов.

"Работа археологов и их находки позволили подтвердить гипотезу о 6-тысячелетнем возрасте петроглифов Канозера, которые являются древнейшими из обнаруженных на Кольском полуострове", - сказал собеседник агентства.

Во время нынешней экспедиции, первой с 2015 года, петербургские археологи обнаружили орудия труда, которыми были сделаны рисунки. Также были найдены осколки керамических изделий, сколы слюды, которые возникли при выбивании рисунков на камнях, и другие артефакты. Все они подтверждают гипотезу о возрасте петроглифов.

Работы археологов на Канозере продолжаются.

Петроглифы Канозера - древние наскальные рисунки, они входят в пятерку крупнейших памятников эпохи неолита в мире. Уникальный комплекс петроглифов расположен на островах и по берегам Канозера на юго-востоке Мурманской области. Он включает около 1200 изображений животных, людей, лунных и солнечных символов, сцен охоты и рыбалки. Первые рисунки обнаружили в 1997 году. По различным признакам было сделано предположение, что они были созданы в четвертом тысячелетии до нашей эры.

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