Bloomberg: Google разработал нейронную сеть, предсказывающую дату смерти пациента

ТАСС, 19 июня. Компания Google разработала нейронную сеть, которая может прогнозировать дату смерти человека на основе его медицинских показателей. Об этом в понедельник сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исследование компании.

По его данным, нейронная сеть смогла более точно предсказать вероятность смерти пациентки, поступившей в больницу с терминальной стадией рака груди. В то время как компьютер больницы оценил вероятность смерти женщины во время пребывания в медицинском учреждении в 9,3%, нейронная сеть Google - в 19,9%. Пациентка скончалась через несколько дней.

Большей точности прогноза удалось достичь благодаря анализу ранее не использовавшихся записей в старых медицинских картах и файлах PDF. Всего нейронная сеть проанализировала 175639 факторов, сделав это быстрее и точнее, чем любая другая из существующих сейчас программ, утверждает Bloomberg.

Нейронная сеть Google также может давать прогноз на выздоровление пациента, срок его пребывания в больнице и вероятность повторного обращения.

Пока Google тестирует способы применения искусственного интеллекта в таких областях медицины, как радиология, офтальмология, дерматология и кардиология, отмечает Bloomberg. По его данным, компания планирует начать испытание нового программного обеспечения в Индии, где нейронная сеть будет использоваться для выявления ранних симптомов диабетической ретинопатии - одного из осложнений сахарного диабета.