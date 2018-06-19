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В Мексике найдены окаменелые останки мухи возрастом 90 млн лет

Наука
19 июня, 20:41 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 19, июня. /ТАСС

Окаменелости не буду демонстрироваться публике из-за их археологической ценности

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МЕХИКО, 19 июня. /ТАСС/. На территории муниципии Тсимоль в северо-восточном мексиканском штате Чьяпас археологи обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелые останки мухи, возраст которых составляет 90 млн лет.

"Редко удается найти хорошо сохранившиеся окаменелые останки насекомых, существовавших миллионы лет назад", - отметил мексиканский исследователь Херардо Чанона, который работает в Музее палеонтологии штата.

По его словам, найденный экземпляр ископаемого насекомого относится к семейству bombyliidae - мух-жужжал из отряда двукрылых. Они существовали еще в меловой период (начался 145 млн лет назад и закончился 66 млн лет назад).

Как сообщил директор Музея палеонтологии Марко Коутиньо, окаменелости не предполагается представлять публике с учетом археологической ценности экземпляра. Однако в скором времени посетителям экспозиции продемонстрируют фотографии ископаемого насекомого.

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