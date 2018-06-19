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СМИ: на юге Ирана обнаружены следы древней цивилизации

Наука
19 июня, 20:45 UTC+3 КАИР КАИР 19, июня. /ТАСС

Ученые нашли предметы керамической посуды, каменные стулья и человеческие останки

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© Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images

КАИР, 19 июня. /ТАСС/. Археологи обнаружили остатки древней цивилизации на юге Ирана в провинции Бушер.

Местные жители нашли несколько старинных артефактов в песках близ портового города Дейлам и вызвали специалистов Организации культурного наследия, ремесел и туризма ИРИ. В результате археологи раскопали городище в районе Тахмачи, сообщило во вторник агентство Tasnim.

Культурный объект состоит из множества холмов высотой до шести метров, расположенных на пустынной равнине. На склонах холмов в результате раскопок были найдены предметы керамической посуды бежевого цвета, покрытые росписью коричневых, темно-зеленых и черных тонов. Также ученые нашли каменные стулья и человеческие останки.

Ранее в прошлом году в той же провинции были найдены керамические изделия, относящиеся к культуре Бакун. Главным образом ее расцвет произошел в V-IV тысячелетиях до нашей эры на территориях, которые ныне относятся к соседней провинции Фарс. Учитывая нынешнюю находку, ученые склонны полагать, что культура Бакун - часть цивилизации, существовавшей у источников пресной воды в прибрежных районах Персидского залива в V тысячелетии до н.э.

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