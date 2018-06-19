Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нижегородские психофизиологи создадут интерактивные карты стрессовых нагрузок школьников

Наука
19 июня, 21:43 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 19, июня. /ТАСС

Научный коллектив факультета социальных наук университета Лобачевского стал победителем конкурса фундаментальных научных исследований РФФИ

Поделиться
Материал из 1 страницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Психофизиологи факультета социальных наук университета Лобачевского получат поддержку Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) для создания интерактивных карт стрессовых нагрузок школьников Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба университета.

"Научный коллектив факультета социальных наук стал победителем конкурса фундаментальных научных исследований РФФИ. Теперь ученые смогут рассчитывать на грант для изучения стрессовых нагрузок школьников", - говорится в сообщении. К своим исследованиям, по данным пресс-службы, ученые приступят уже в сентябре. Для этого уже было отобрано десять школ Нижнего Новгорода, где будет вестись работа. А всего проект будет длиться три года.

"На детей во время пребывания в школе будут крепиться датчики, считывающие сердечные ритмы. Кроме того, ученые проведут с учащимися индивидуальные беседы. На основе этих данных будут создаваться интерактивные карты стрессовых нагрузок - то есть в какой ситуации, при каких обстоятельствах, ребенок испытывает стресс", - рассказали ТАСС в университете.

Далее эти данные, по словам собеседника агентства, лягут в основу рекомендаций: как нужно скорректировать распорядок дня ребенка, или снизить его школьную нагрузку, чтобы избежать серьезных стрессовых состояний.

Аналогичный интерактивный сервис был создан в 2014 году для мониторинга стрессогенных зон дорожной инфраструктуры Нижнего Новгорода, с помощью которого удалось выявить наиболее опасные участки дорог.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нижегородская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан является членом правления "Интер РАО"
2
Прокуратура Украины готовит новое обвинение капитану задержанного российского судна "Норд"
3
Bloomberg: США в ближайшие часы объявят о выходе из Совета ООН по правам человека
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
6
ФАС возбудила дело из-за рекламы презервативов Durex
7
Госдума примет законопроект о повышении пенсионного возраста осенью
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости