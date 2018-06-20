Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Китайские археологи обнаружили развалины древнего города времен династии Мин

Наука
20 июня, 15:25 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Зоя Русинова

Археологическая находка была сделана во время раскопок на территории провинции Цзянси

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/CESARE ABBATE, архив

ПЕКИН, 20 июня. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Китайские археологи во время раскопок на территории провинции Цзянси обнаружили развалины древнего поселения, передает агентство "Синьхуа". По словам ученых, город был построен во времена правления династии Мин (1368-1644).

В течение семи месяцев специалисты вели раскопки вблизи деревушки Тяньбао уезда Юнфэн на северо-западе провинции. Площадь древнего городища достигала 550 тыс. кв м. Ученые сообщили, что на месте работ им удалось обнаружить руины восьми городских ворот, а также развалины городской стены, некогда защищавшей местных жителей от внешних угроз. Протяженность сохранившегося до наших дней участка составляет порядка 3 км.

Смотрите также

Китайские ученые обнаружили уникальные нефритовые изваяния возрастом 2 тыс. лет

Археологи в Китае нашли самое ранее изображение даосского божества

В Китае при раскопках обнаружен самый ранний портрет Конфуция

Во время изучения постройки экспертам удалось найти несколько надписей. Было установлено, что ряд древних посланий был высечен в камне в 1524 году, другие - в период с 1726 по 1850 годы. Это свидетельствует о сохранности стены и во времена следующей после Мин династии Цин (1644-1911).

Археологи нередко сообщают о найденных в провинции Цзянси артефактах, руинах старинных сооружений и целых поселений. В последнее время наиболее запоминающимися среди них стали найденные в гробнице Хайхуньского хоу - правителя области Хайхунь - уникальные нефритовые изваяния возрастом 2 тыс. лет, а также считавшиеся утерянными изречения Конфуция - бамбуковые дощечки с записью текста "Ци Лунь". А в августе прошлого года ученые представили миру могилу китайского драматурга и поэта Тан Сяньцзу (1550-1616), которого сами жители именуют "китайским Шекспиром".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Австрия выдала России главу ОПГ Аслана Гагиева
2
Делай как Буш: почему США покинули Совет ООН по правам человека
3
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
4
Подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из гражданства Молдовы в 2016 году
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости