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Госдума отложила рассмотрение законопроекта о РАН

Наука
20 июня, 18:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Представитель комитета Думы по образованию и науке заявила, что идет согласование поправок

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Рассмотрение во втором чтении законопроекта о внесении поправок в закон о Российской академии наук отложено до согласования предложений, внесенных правительством. Об этом в среду сообщила ТАСС представитель комитета Госдумы по образованию и науке.

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Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки в закон о РАН во втором чтении 21 июня

Ранее правительство подготовило поправки в законопроект. В частности, кабмин предлагает внести пункт, согласно которому РАН "рассматривает вопросы о реорганизации и ликвидации государственных научных организаций" в порядке "установленном правительством Российской Федерации", а не "согласовывает", как было в первоначальном варианте. Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять поправки без понижения роли РАН во втором чтении и включить рассмотрение законопроекта в повестку работы Госдумы 21 июня.

"Рассмотрение законопроекта отложено, так как идет согласование поправок. Он будет рассмотрен позднее в весеннюю сессию", - пояснила представитель комитета

О законопроекте

Госдума в конце марта приняла в первом чтении президентский законопроект, расширяющий цели деятельности, основные задачи и полномочия Российской академии наук (РАН). Законопроект предусматривает внесение поправок в ФЗ "О Российской академии наук" (ФЗ-253) в части расширения деятельности, основных задач и полномочий РАН.

В частности, к целям деятельности РАН законопроектом предлагается дополнительно отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны, научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования, популяризацию достижений науки и техники среди детей и молодежи и ряд других.

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