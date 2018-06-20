Подводные археологи нашли в Великом Новгороде один из древнейших на Руси мостов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Новгородские подводные археологи обнаружили на дне реки Волхов один из древнейших известных науке мостов на Руси - исследования показали, что сооружение построили в Великом Новгороде в X веке. Об этом сообщил ТАСС в среду руководитель работ, научный сотрудник Института археологии РАН Айвар Степанов.

"Это самый древний из известных по историческим источникам мостов на Руси. Исследования уже проведены, мост датирован десятым веком, но требуется дублирующее подтверждение, то есть перекрестные проверки в другой лаборатории на другом оборудовании, чтобы быть окончательно уверенными", - рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что мост в городе был всего один, но много раз перестраивался. "Его ремонтировали, строили заново из-за наводнений, пожаров. И всегда этот мост называется "великий" в летописях, что в десятом веке, что в пятнадцатом", - пояснил археолог.

По словам ученого, работы на дне Волхова археологи ведут уже более 10 лет. "Мост изначально был датирован до XII века включительно. Новые исследования начались с другой трассы, которую мы в прошлом году отсканировали и, вскрыв донные осадки, мы нашли нового типа сооружение. Это, вероятнее всего, тот мост, который упоминается в сюжете о крещении новгородцев", - добавил Степанов.

Археолог также считает, что находка подтверждает и достоверность несохранившейся Иоакимовской летописи, которую пересказал историк Татищев. Именно в ней и шла речь о крещении жителей древнего Новгорода.

В 2019 году в Великом Новгороде планируется открытие музея Великого моста. По информации Новгородского музея-заповедника, в нем будет отражена история сооружения, находки, обнаруженные подводными археологами в течение десятилетней работы на Волхове. Кроме того, в здании откроют лабораторию, куда будут поступать для первичной обработки и консервации археологические находки со дна реки.