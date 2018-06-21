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Археологи нашли артефакты средневековой торговли вблизи Златоустинских переулков в Москве

Наука
21 июня, 9:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, самой ранней находкой оказалась свинцовая пломба, которую использовали для маркировки текстильной продукции

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© Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Археологи обнаружили артефакты, связанные с торговой жизнью Москвы в XV-XVI вв., во время работ по благоустройству вблизи Малого и Большого Златоустинских переулков. Об этом сообщается в четверг на информационном портале мэра Москвы.

"Самая ранняя из находок датируется концом XV - началом XVI вв. Это товарная свинцовая пломба одного из немецких княжеств, ее использовали для маркировки текстильной продукции, которую привозили в город на продажу из Западной Европы. Самая поздняя - также товарная пломба из свинца для маркировки текстиля, ее возраст может достигать примерно 150 лет", - приводятся на портале слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Специалисты полагают, что на этой территории, рядом с бывшим Златоустовским монастырем в XV-XVI вв. шла бурная торговля местными и импортными тканями. Кроме того, археологи обнаружили редкий латунный жетон - разрешение на торговлю, выданное в 1858 году, кожаные ножны для ножа XVII-XVIII вв. и ременную подвеску XVIII-XIX вв., отметил Емельянов.

Ранее на территории бывшего Златоустовского монастыря, снесенного в 1930-х годах, при ремонте коммуникаций были обнаружены белокаменные основания одного из старых строений и фрагменты ограды монастыря. В районе Большого и Малого Златоустинских переулков были найдены предметы быта горожан, которыми пользовались в XVII-XIX вв., в том числе железный нож с костяной ручкой, медные нательные крестики, железные навесные замки и др.

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