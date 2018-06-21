Ученые летом исследуют озера на месте двух воронок газового выброса на Ямале

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российские ученые летом этого года проведут мониторинг состояния озер, которые образовались на месте двух воронок газового выброса в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Исследование позволит получить данные о развитии этих объектов, сообщил в четверг ТАСС ведущий научный сотрудник Института криосферы Земли Тюменского научного центра (ТюмНЦ) Сибирского отделения (СО) РАН Артем Хомутов.

Ранее сообщалось, что с 2014 года на Ямале были найдены несколько воронок в районе Бованенковского месторождения, все они полностью затоплены. Причина образования кратеров - выброс газа из-под земли. Летом 2017 года ученые обнаружили еще две воронки: одну в 34 км от села Сеяха и еще одну в 20 км от поселка Ярута. Специалисты предупреждают, что воронки представляют опасность для оленеводческих бригад и вахтовых поселков, а также для автотрасс, железных дорог, трубопроводов.

"Коллектив ученых во главе с главным научным сотрудником Института криосферы Земли ТюмНЦ СО РАН, доктором геолого-минералогических наук Мариной Лейбман продолжает заниматься изучением воронок газового выброса в ЯНАО, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ). В конце лета будет продолжен мониторинг озер на месте двух ямальских воронок, удаленных от Бованенковского месторождения на 20 и 40 км к югу. Мониторинг таких озер ценен с точки зрения познания природы происхождения самих воронок газового выброса, а также оценки их влияния на окружающие ландшафты", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в прошлом году специалисты посетили одну из ближайших к району Бованенково воронок и детально описали рельеф, образованный после выброса. "Полученные результаты позволяют утверждать наличие влияния газового выброса на формирование микрорельефа на расстоянии от воронки, превышающем радиус самой воронки в 15-20 раз", - пояснил Хомутов.

Помимо тюменских ученых, в исследовательском проекте участвуют эксперты из Института микробиологии им. С. Н. Виноградского РАН. "С нами работает завлабораторией микробиологии и биогеохимии водоемов этого института, доктор биологических наук Александр Саввичев. Во время последней зимней экспедиции к воронкам были отобраны образцы донных осадков и озерной воды для изучения микроорганизмов, участвующих в геохимическом цикле метана", - отметил Хомутов.