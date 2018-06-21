Тюменские ученые оценят влияние торфяных пожаров на состоянии пастбищ на Ямале

ТЮМЕНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в этом году проведут исследования на территориях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) для оценки влияния торфяных пожаров на состояние пастбищ в регионе. Как сообщили в четверг в пресс-службе вуза, для севера Западной Сибири данный вопрос пока остается малоизученной темой.

"Специалисты ТюмГУ проведут комплексную оценку влияния торфяных пожаров на пастбища, работа будет проводиться на территориях ЯНАО. Исследование поддержал грантом Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ). В состав экспедиции войдут геоботаники, геокриологи и ландшафтоведы-геохимики", - говорится в сообщении.

По словам ведущего научного сотрудника Института криологии и криософии ТюмГУ, доктора географических наук Дмитрия Московченко, пожары в тундре и лесотундре являются важным фактором динамики экосистем. "Они регулярно возникают на различных участках, главным образом, на торфяниках. После пожаров увеличивается глубина сезонного протаивания и температура мерзлых пород, поэтому очень важно в условиях современных климатических изменений оценить параметры теплового режима на участках пожаров и скорость восстановления растительного покрова", - приводит пресс-служба слова Московченко.

Он добавил, что также после пожаров изменяются и свойства почв. "Однако влияние пожаров на растительность, почву и мерзлотные условия на севере Западной Сибири остается малоизученной темой. Исследования специалисты планируют провести в районе Заполярного месторождения, у города Надыма и города Пангоды, где в 1990-е годы бушевали обширные пожары", - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что всего в рамках грантов РФФИ и правительства ЯНАО в регионе в 2018 году будет реализовано восемь научных проектов. Поддержку получили проекты, имеющие высокую научную и практическую значимость для арктического региона. Так, в рамках комплексной оценки влияния торфяных пожаров на состоящие пастбищ ученые проведут анализ участков тундры, пострадавших от огня и соберут данные о загрязняющих веществах и тяжелых металлах в почвах, растениях, озерных донных отложениях на участках пожаров.

В ТюмГУ создан первый в мире Международный институт криологии и криософии для проведения исследований с зарубежными учеными. Ежегодно специалисты и студенты организуют экспедиции в рамках научно-исследовательских проектов.