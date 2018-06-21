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Дорожную карту по достройке уникального телескопа подготовят в 2018 году

Наука
21 июня, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Возведение телескопа началось еще в советское время в Узбекистане

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Дорожную карту (план-график) по достройке уникального радиотелескопа "Суффа", возведение которого началось еще в советское время в Узбекистане, планируется подготовить осенью текущего года, договоренности об этом были достигнуты в ходе визита руководства РАН и Министерства науки и высшего образования России в Узбекистан, состоявшегося 19-20 июня, сообщил журналистам президент РАН Александр Сергеев.

Строительство радиоастрономической обсерватории "Суффа" на высокогорном плато Суффа в отрогах Туркестанского хребта в 200 км к юго-востоку от Ташкента, началось в 1981 году. После 1991 года проект был заморожен, с начала 2000-х годов возведение обсерватории периодически, но недостаточно финансировалось.

"В ближайшее время мы с узбекскими партнерами планируем подготовить дорожную карту по реализации данного проекта. Договорились, что представим дорожную карту руководству России и Узбекистана в текущем году, предварительно осенью", - сказал он.

Вице-президент РАН Юрий Балега отметил, что работа над дорожной картой начнется в августе. "Стоимость работ [по достройке обсерватории] предварительно оценивается от $50 млн и выше. Предполагается, что Россия вкладывается в создание научных инструментов, а узбекские партнеры - в создание инфраструктуры", - сказал вице-президент.

Балега отметил, что в проекте примут участие все астрономические институты страны. "Оптимисты говорят, что к 2024 году мы сможем в целом работу выполнить и начать наблюдательные процессы", - сказал вице-президент.

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