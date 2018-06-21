Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Найденная в Туве мумия относится к эпохе хунну

Наука
21 июня, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Захоронение всесторонне исследуют в Санкт-Петербурге, сообщили археологи

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мумия, найденная петербургскими археологами из Института истории материальной культуры РАН в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС в Туве, относится к эпохе хунну, сообщила ТАСС начальник Тувинской археологической экспедиции ИИМК РАН Марина Килуновская.

"[В ходе раскопок могильника Терезин] на берегу водохранилища найдена мумия молодой женщины, хорошо сохранилась нижняя часть туловища... Это не классическая мумия - в данном случае погребение было плотно закрытой каменной крышкой, произошел процесс естественной мумификации", - сказала Килуновская, добавив, что мумия относится к эпохе хунну и может быть датирована I веком до нашей эры.

По ее словам, подобное захоронение в Туве найдено впервые. Его сложно отнести к богатым - рядом с телом были обнаружены остатки керамической посуды и ряда прочих предметов, используемых в погребальный практике хунну. Найденные останки будут всесторонне исследованы в Санкт-Петербурге, сказала собеседница агентства.

На территории Тувы находится большое количество археологических памятников различных народов. Здесь в кургане Аржаан-2 было найдено захоронение скифского царя с большим количеством золотых предметов. В 2007 году под эгидой МЧС России начались раскопки древней крепости Пор-Бажын.

Хунну - кочевой народ, создавший в конце III века до нашей эры на территории северного Китая и южных регионов Сибири кочевое государство. Считается, что после его падения часть хунну ушла на запад, где смешались с местными народами и стала известна в Европе под именем гуннов.

В мае в Туве началась экспедиция по изучению археологических памятников, затопленных водохранилищем, образовавшимся на Енисее после строительства Саяно- Шушенской ГЭС (наполнение началось в 1985 году). Тогда были затоплены значительные территории в Туве, в том числе и археологические древности. Ежегодно с мая по июнь вода спадает, открывая затопленные памятники.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тыва Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CBS: Трамп бросил конфеты в сторону Меркель на саммите G7 в Канаде
2
Лидер Партии пенсионеров считает, что пенсионная реформа обеспечит рост пенсий
3
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
4
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
5
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
6
Томские ученые разработали тест для выявления предрасположенности студентов к наркомании
7
Сбербанк изменит свою программу лояльности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости