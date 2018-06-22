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Ученые на Алтае с помощью беспилотников создают веб-карту археологических объектов

Наука
22 июня, 7:04 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 22, июня. /ТАСС

Ресурсом можно будет пользоваться в конце текущего года, сообщили в Алтайском государственном университете

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БАРНАУЛ, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники Алтайского государственного университете (АлтГУ) приступили к разработке картографического веб-ресурса, куда будут внесены уникальные археологические объекты Алтайского края и Республики Алтай. Такой научно-познавательный проект с использованием беспилотников в регионах Алтая реализуется впервые, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Сотрудники вуза создают веб-ресурс с картографической и другой информацией о самых интересных памятниках археологии двух Алтаев. Эта работа - в списке инициативных проектов АлтГУ, она получила грантовую поддержку Российского фонда фундаментальных исследований. Проект рассчитан на три года, в первый год на исследование направляют 700 тыс. рублей, далее сумма будет определяться по результатам работы. Ученые создают электронные археологические карты с высокой детальностью - для этого применяются беспилотные технологии аэрофотосъемки", - рассказали в вузе, отметив, что ресурсом можно будет пользоваться уже в конце 2018 года, а далее он будет дополняться по мере исследований.

По словам инициатора проекта доцента кафедры экономической географии и картографии географического факультета Евгения Крупочкина, задача авторов проекта - не просто фото- или видеофиксация объектов, а съемка археологических памятников и местности для ретроспективного моделирования археологического ландшафта. Также ученые ставят перед собой задачу создать 3D-модели археологических памятников с высокой детализацией. Специалисты работают на археологическом комплексе Юстыд в юго-восточной части Чуйского бассейна, исследуют несколько объектов на территории Курайской котловины в среднем течении реки Чуи. В планах - работа в предгорьях Алтая, а также в Кош-Агачском районе Республики Алтай.

Как пояснили ТАСС в университете, цель проекта - популяризировать историю и археологию Алтая, сделать ее более доступной широкой аудитории, а также отработать методику картографирования в археологии с помощью беспилотников. Ресурс будет общедоступным, но точные координаты археологических объектов будут доступны только зарегистрированным проверенным пользователям, чтобы предотвратить активность черных копателей.

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