Новое исследование швейцарских ученых поможет в лечении посттравматического стресса

ТАСС, 22 июня. Специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) выяснили, какие нейроны мозга отвечают за накопление травмирующих воспоминаний, и как при помощи терапии можно такие ощущения "переписать", преобразовав в чувство безопасности.

Как отмечает этот исследовательский центр Швейцарии на своем сайте, "шокирующие воспоминания могут быть причиной психических проблем, таких как посттравматический стресс, способный разрушить жизнь человека". По оценкам, около трети жителей Земли испытывали в тот или иной момент своей жизни "расстройства, связанные со страхом или стрессом".

Новое исследование EPFL позволило продвинуться в поиске методов лечения травмирующих воспоминаний, даже очень старых. Как поясняют эксперты, результаты этой научной работы впервые продемонстрировали важное для успеха терапии значение "переписывания" сохраняемой нейронами информации о пережитом страхе или стрессе. Ученые констатировали, что ослабление застарелого страха связано с деятельностью той же группы нейронов, которая отвечает за накопление травмирующих воспоминаний.

Проводя опыты над мышами, специалисты локализовали эти нейроны в зубчатой извилине мозга - зоне гиппокампа, вовлеченной, в частности, в снижение страха. Грызуны, испытавшие страх, затем прошли тренировку на преодоление страха. Оказалось, что нейроны, отвечающие за травмирующие воспоминания, оставались активными, однако мыши при этом перестали быть боязливыми. Более того, чем меньше они боялись, тем более активными выглядели нейроны зубчатой извилины мозга. Иными словами, нейроны этого участка мозга "записали" итоги тренировки на преодоление страха.

Когда ученые в ходе эксперимента ослабили возбудимость этих нейронов, мыши стали проявлять большую боязливость, чем их соплеменницы в контрольной группе. И наоборот, возбуждение нейтронов приводило к уменьшению страха. Эксперты сделали на этом основании вывод, что "ослабление воспоминаний о давнем страхе зависит от активности нейронов, обнаруженных в зубчатой извилине мозга".