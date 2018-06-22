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Комитет Госдумы определил, на какие институты будут влиять решения РАН

Наука
22 июня, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Ранее правительство подготовило поправки в законопроект, которые вызвали критику представителей Российской академии наук

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы предложил оставить за Российской академией наук (РАН) право согласовывать решения по реорганизации и ликвидации государственных научных организаций за исключением тех, которые находятся в ведении министерств и ведомств, напрямую подчиняющихся президенту России. Об этом сообщил в пятницу на круглом столе, посвященном вопросам правового обеспечения научной деятельности в России, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Ранее правительство подготовило поправки в законопроект, которые вызвали критику представителей РАН. В частности, кабмин предлагает внести пункт, согласно которому РАН лишь "рассматривает вопросы о реорганизации и ликвидации государственных научных организаций" в порядке "установленном правительством Российской Федерации", а не "согласовывает", как было в первоначальном варианте, что значительно снижает полномочия Академии.

"Сейчас комитет окончательно определился со своей позицией. И позиция эта звучит так: академия наук согласовывает решения по реорганизации, ликвидации государственных научных организаций за исключением федеральных научных организаций, которые находятся в ведении тех федеральных министерств и ведомств, которые находятся в прямом подчинении президента", - сказал Никонов.

Круглый стол "Правовое обеспечение научной и научно-технической деятельности в России: состояние, проблемы, перспективы развития" проходит в пятницу в Российской академии наук. В обсуждении участвуют представители Минобрнауки, комитета Госдумы по образованию и науке, представители РАН, ученые и эксперты.

О законопроекте

Госдума в конце марта приняла в первом чтении президентский законопроект, расширяющий цели деятельности, основные задачи и полномочия РАН. Законопроект предусматривает внесение поправок в ФЗ "О Российской академии наук" (ФЗ-253) в части расширения деятельности, основных задач и полномочий РАН.

В частности, к целям деятельности РАН законопроектом предлагается дополнительно отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития страны, научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования, популяризацию достижений науки и техники среди детей и молодежи и ряд других.

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Никонов, Вячеслав Алексеевич
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