Минобрнауки и РАН представят новую программу фундаментальных исследований

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Новую программу фундаментальных исследований в России в ближайшее время представят Российская академия наук и Минобрнауки. Об этом сообщил в пятницу на круглом столе, посвященному вопросам правового обеспечения научной деятельности в России, президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"РАН прежде всего ответственна за фундаментальные исследования. И наша задача в становлении науки как производительной силы через Стратегию научно-технологического развития страны - обеспечить постоянно присутствующий и растущий такой фундаментальный научный задел... Сейчас мы стоим перед необходимостью создания новой государственной программы фундаментальных исследований. И в ближайшее время должны ее представить вместе с коллегами Минобрнауки", - сказал Сергеев.

Он добавил, что сейчас необходимо понять, каким образом двигаться в направлении, чтобы наука стала производительной силой экономики.

Круглый стол "Правовое обеспечение научной и научно-технической деятельности в России: состояние, проблемы, перспективы развития" проходит в пятницу в РАН. В обсуждении участвуют представители Минобрнауки, комитета Госдумы по образованию и науке, представители РАН, ученые и эксперты.