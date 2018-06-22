Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый вид индонезийской бабочки назвали в честь архангельского ученого

Наука
22 июня, 13:10 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 22, июня. /ТАСС

Бабочка Barsine podbolotskayae обитает она на острове Флорес

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июня. /ТАСС/. Архангельские ученые обнаружили в коллекции Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН (ФИЦКИА РАН) новый вид бабочки, которая обитает на острове Флорес в Индонезии. Как рассказал ТАСС врио директора центра, заведующий лабораторией молекулярной экологии и филогенетики Северного Арктического федерального университета Иван Болотов, бабочку назвали Barsine podbolotskayae - медведица Подболоцкой, в честь архангельского зоолога Марины Подболоцкой.

"Мы нашли этот новый вид бабочки в коллекции музея Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН, а обитает она на острове Флорес в Индонезии. Назвали медведица Подболоцкой, чтобы увековечить память Марины Владимировны, которая работала в университете и которая скончалась в 2014 году", - сказал ТАСС Болотов.

Бабочка обитает в кальдере древнего вулкана Сано Нггоанг в восточной части острова.

Марина Подболоцкая, в честь которой названа бабочка, была ученым-энтомологом, защитила кандидатскую диссертацию по шмелям Соловецких островов. Многие из архангельских ученых-биологов были ее студентами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Архангельская область
Страны
Россия Индонезия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
2
Юмашев назначен советником Путина на общественных началах
3
В Самаре 69-летняя женщина выбросила пятилетнюю девочку с третьего этажа
4
ВЦИОМ: рейтинг правительства РФ снизился в июне из-за роста цен на бензин
5
Власти Аргентины попросили лишить их соотечественника Fan ID из-за непристойной выходки
6
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
7
Делегация обеих палат Конгресса США едет в Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости