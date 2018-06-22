Новый вид индонезийской бабочки назвали в честь архангельского ученого

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июня. /ТАСС/. Архангельские ученые обнаружили в коллекции Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН (ФИЦКИА РАН) новый вид бабочки, которая обитает на острове Флорес в Индонезии. Как рассказал ТАСС врио директора центра, заведующий лабораторией молекулярной экологии и филогенетики Северного Арктического федерального университета Иван Болотов, бабочку назвали Barsine podbolotskayae - медведица Подболоцкой, в честь архангельского зоолога Марины Подболоцкой.

"Мы нашли этот новый вид бабочки в коллекции музея Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН, а обитает она на острове Флорес в Индонезии. Назвали медведица Подболоцкой, чтобы увековечить память Марины Владимировны, которая работала в университете и которая скончалась в 2014 году", - сказал ТАСС Болотов.

Бабочка обитает в кальдере древнего вулкана Сано Нггоанг в восточной части острова.

Марина Подболоцкая, в честь которой названа бабочка, была ученым-энтомологом, защитила кандидатскую диссертацию по шмелям Соловецких островов. Многие из архангельских ученых-биологов были ее студентами.