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Пакистанский исследователь поможет проектировать ветряную энергостанцию для Соловков

Наука
22 июня, 13:47 UTC+3

Ранее Резван Гани занимался изучением образования льда на лопастях ветровых установок в северных климатических условиях в Норвегии

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АРХАНГЕЛЬСК, 22 июня. /ТАСС/. Исследователь из Пакистана Резван Гани в рамках совместного проекта Северного Арктического федерального университета с университетом Тромсё (Норвегия) разработает проект ветряных энергетических установок для Соловецкого архипелага. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба САФУ.

"В Норвегии Резван Гани занимался изучением образования льда на лопастях ветровых установок в северных климатических условиях. Совместно с [магистрантом САФУ] Алексеем Кангашом пакистанец занимается оценкой эффективности ветроэнергетических ресурсов на отдаленных островных территориях Арктической зоны РФ. Они делают серию экспериментов, которая поможет определить энергетическую и экономическую целесообразность установки в поселке Соловецкий ветровых энергостанций. Работа над проектом ведется в рамках государственного заказа", - говорится в сообщении.

Гани учится в Норвегии с 2009 года, он изучал космические спутники и промышленную инженерию. Сейчас он работает ассистентом профессора Мухаммада Шакеела Вирка, который является одним из ведущих специалистов по ветроэнергетике в Норвегии. Ожидается, что в ближайшее время профессор приедет в Архангельск и присоединится к работе над проектом.

Как отмечают в САФУ, проект имеет важное значение для АЗРФ. "Потому что в большинстве удаленных районов страны используется завозное топливо -- его трудно туда доставлять и это экономически невыгодно. Ветровая энергия экологична. Установка таких энергообъектов -- это большие инвестиции, но они окупят себя в будущем", -- приводит пресс-служба слова Кангаша.

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