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Проектный офис для взаимодействия с РАН предложили создать в Госдуме

Наука
22 июня, 15:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Предполагается, что такая структура будет помогать внедрять научные разработки в промышленность

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Проектный офис для активизации сотрудничества власти, Российской академии наук (РАН) и бизнеса, а также для внедрения научных разработок в промышленность, предложил создать заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко. Об этом депутат сообщил в пятницу на круглом столе, посвященному вопросам правового обеспечения научной деятельности.

"Чтобы наше сотрудничество носило предметный характер, мы предлагаем создать на этом этапе совместный проектный офис, и привлечь к его деятельности все доступные нам ресурсы власти, ученых, заинтересованного бизнеса. Его деятельность должна быть ориентирована, прежде всего, на внедрение российских научных разработок в жизнь", - сказал Кравченко.

Он добавил, что комитет выступает за активизацию взаимодействия государственных корпораций с академией. По словам Кравченко, ранее были подписаны соглашения между РАН и Роскосмосом, а также между РАН и Росатомом.

"Сегодня несколько корпораций, в том числе "Алмаз-Антей" намерены и готовы подписать соглашения о технико-внедренческих и научных разработках для предметного внедрения в своих отраслях", - добавил депутат.

Круглый стол "Правовое обеспечение научной и научно-технической деятельности в России: состояние, проблемы, перспективы развития" прошел в пятницу в Российской академии наук. В обсуждении приняли участие представители Минобрнауки, комитета Госдумы по образованию и науке, представители РАН, ученые и эксперты.

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Кравченко, Денис Борисович
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