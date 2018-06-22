Проектный офис для взаимодействия с РАН предложили создать в Госдуме

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Проектный офис для активизации сотрудничества власти, Российской академии наук (РАН) и бизнеса, а также для внедрения научных разработок в промышленность, предложил создать заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко. Об этом депутат сообщил в пятницу на круглом столе, посвященному вопросам правового обеспечения научной деятельности.

"Чтобы наше сотрудничество носило предметный характер, мы предлагаем создать на этом этапе совместный проектный офис, и привлечь к его деятельности все доступные нам ресурсы власти, ученых, заинтересованного бизнеса. Его деятельность должна быть ориентирована, прежде всего, на внедрение российских научных разработок в жизнь", - сказал Кравченко.

Он добавил, что комитет выступает за активизацию взаимодействия государственных корпораций с академией. По словам Кравченко, ранее были подписаны соглашения между РАН и Роскосмосом, а также между РАН и Росатомом.

"Сегодня несколько корпораций, в том числе "Алмаз-Антей" намерены и готовы подписать соглашения о технико-внедренческих и научных разработках для предметного внедрения в своих отраслях", - добавил депутат.

Круглый стол "Правовое обеспечение научной и научно-технической деятельности в России: состояние, проблемы, перспективы развития" прошел в пятницу в Российской академии наук. В обсуждении приняли участие представители Минобрнауки, комитета Госдумы по образованию и науке, представители РАН, ученые и эксперты.