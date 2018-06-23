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Fox: карта астронавта может помочь в поисках сокровищ затонувших кораблей

Наука
23 июня, 9:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Данные были собраны в 1963 году, сообщает телекомпания

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Гордон Купер (справа), 1963 год

Гордон Купер (справа), 1963 год

© AP Photo

ТАСС, 23 июня. Информация о кораблекрушениях в Карибском бассейне, собранная во время полета американского космического корабля Mercury, может быть использована подводными археологами. Об этом сообщила в пятницу телекомпания Fox News.

Данные были собраны американским астронавтом Гордорном Купером во время полета в космической капсуле Mercury 9 - последнего полета по программе Mercury 15 мая 1963 года. Как сообщила телекомпания, перед Купером была поставлена задача отслеживать "объекты, представляющие ядерную угрозу" для США. По итогам наблюдений он составил карту Карибского бассейна, где отметил более 100 "аномалий", часть из которых, возможно, является местами кораблекрушений. Перед своей смертью в 2004 году Гордон Купер передал составленную им карту Даррелу Миклосу, эксперту по истории кораблекрушений.

На этой карте в районе Багамских островов, пояснила телекомпания, обозначены по крайней мере 11 мест, где, возможно, лежат несколько сотен лет назад погибшие суда, груженые серебром и изделиями из золота. Для поисков будут использованы маломерные подлодки, оснащенные металлодетекторами.

Ранее, как отметили в Fox News, Миклос, руководствуясь картой Гордона Купера, отыскал в районе островов Теркс и Кайкос старый якорь, изготовленный в период с 1492 по 1550 годы. Его размеры и вес указывают на то, что он мог принадлежать судну водоизмещением около 300 тонн - то есть судну, типичному для эпохи Христофора Колумба. Поскольку на островах Теркс и Кайкос существуют жесткие правила в отношении археологических находок, якорь был возвращен на дно и его дальнейшая судьба стала предметом обсуждений между властями и подводными археологами.

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