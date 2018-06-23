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СМИ: в Китае обнаружили панцирь змеиношеей черепахи возрастом 150 млн лет

Наука
23 июня, 11:14 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Как сообщает агентство "Синьхуа", сначала жители города Чунцин подумали, что нашли булыжник необычной формы

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© AP Photo/Jens Meyer

ПЕКИН, 23 июня. /ТАСС/. Жители города Чунцин (Юго-Западный Китай) обнаружили булыжник необычной формы, который после проведенного палеонтологами предварительного анализа оказался панцирем змеиношеей черепахи, обитавшей в местных водоемах порядка 150 млн лет назад. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа".

Находка была сделана на территории района Цицзян, в южной части города. "Ископаемых представителей древней фауны люди находили в этих местах и раньше. Например, окаменевших рыб, яйца динозавров, однако змеиношеяя черепаха здесь обнаружена впервые", - рассказал глава местной службы по контролю за геопарками при районном госуправлении недвижимости и земельных ресурсов Се Сяньмин.

Как пояснили китайские специалисты по ископаемым останкам вымерших животных и растений, серия находок окаменелых представителей древней флоры и фауны говорит о том, что в ближайшем будущем коллекция таких раритетов будет постоянно пополняться за счет новых обнаружений.

Прямые потомки доисторической черепахи, шея которой может достигать в длину 30-40 см, сохранились до наших дней. Они обитают в южных широтах - в Австралии, Индонезии, на острове Новая Гвинея, в некоторых странах Южной Америки. Эти черепахи селятся вблизи пресных водоемов и питаются рыбой, лягушками, а также беспозвоночными организмами, кроме того, они хорошо плавают и живут порядка 40 лет.

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Страны
Китай Австралия Индонезия Папуа - Новая Гвинея
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