СМИ: в Китае обнаружили панцирь змеиношеей черепахи возрастом 150 млн лет

ПЕКИН, 23 июня. /ТАСС/. Жители города Чунцин (Юго-Западный Китай) обнаружили булыжник необычной формы, который после проведенного палеонтологами предварительного анализа оказался панцирем змеиношеей черепахи, обитавшей в местных водоемах порядка 150 млн лет назад. Об этом сообщило в субботу агентство "Синьхуа".

Находка была сделана на территории района Цицзян, в южной части города. "Ископаемых представителей древней фауны люди находили в этих местах и раньше. Например, окаменевших рыб, яйца динозавров, однако змеиношеяя черепаха здесь обнаружена впервые", - рассказал глава местной службы по контролю за геопарками при районном госуправлении недвижимости и земельных ресурсов Се Сяньмин.

Как пояснили китайские специалисты по ископаемым останкам вымерших животных и растений, серия находок окаменелых представителей древней флоры и фауны говорит о том, что в ближайшем будущем коллекция таких раритетов будет постоянно пополняться за счет новых обнаружений.

Прямые потомки доисторической черепахи, шея которой может достигать в длину 30-40 см, сохранились до наших дней. Они обитают в южных широтах - в Австралии, Индонезии, на острове Новая Гвинея, в некоторых странах Южной Америки. Эти черепахи селятся вблизи пресных водоемов и питаются рыбой, лягушками, а также беспозвоночными организмами, кроме того, они хорошо плавают и живут порядка 40 лет.