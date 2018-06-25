Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Совет ИТЭР одобрил изменения в стратегию сооружения термоядерного реактора

Наука
25 июня, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Отмечается, что применение этой стратегии позволяет проекту оставаться на пути к получению первой плазмы в 2025 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Совет ИТЭР одобрил изменения в стратегию сооружения Международного термоядерного экспериментального реактора (International Thermonuclear Experimental Reactor, ИТЭР), который строится на юге Франции. Это позволит оптимизировать процесс установки оборудования в реакторном комплексе и выполнить план по сборке реактора, сообщила в понедельник пресс-служба российского проектного центра ИТЭР.

Как ранее сообщал руководитель департамента по инженерии токамака ИТЭР Александр Алексеев, новая стратегия по сборке систем ИТЭР была разработана из-за того, что есть проблемы с задержкой поставок систем и оборудования для реактора согласно графику, принятому в 2016 году. В ходе XXII заседания Совета ИТЭР, состоявшегося 20-21 июня 2018 года, его делегаты - представители стран-участниц проекта, детально изучили отчеты и индикаторы, касающиеся организационной и технической сторон реализации проекта.

Смотрите также

Как во Франции строят "печь" в десять раз горячее ядра Солнца

"Совет одобрил изменения в стратегии сооружения установки, предложенные Организацией ИТЭР для оптимизации процесса установки оборудования в реакторном комплексе. Применение этой стратегии позволяет проекту оставаться на пути к получению первой плазмы в 2025 году. Все члены Совета ИТЭР вновь подтвердили значимость миссии и видения проекта", - говорится в сообщении.

Кроме того, делегаты Совета отметили, что, начиная с января 2016 года были успешно пройдены 33 плановых ключевых этапа проекта, включая недавний пуск установки для испытаний пучков нейтральных частиц SPIDER, а также организацию первого доступа к шахте токамака для установки оборудования. Также был отмечен прогресс в сооружении ключевых элементов будущего токамака: вакуумной камеры, магнитных катушек тороидального поля, криогенного завода и других.

"Согласно последним показателям сооружения установки, выполнение проекта на пути к получению первой плазмы завершено на 55%", - отмечается в сообщении.

О проекте

Проект ИТЭР реализуют семь партнеров (Евросоюз, Индия, Китай, Южная Корея, Россия, США, Япония) рядом с исследовательским центром Кадараш (Прованс-Альпы-Лазурный берег, Франция). В основе ИТЭР - разработанная советскими учеными система токамак, которая считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Цель проекта - продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах.

Первая плазма на реакторе ИТЭР должна быть получена в 2025 году. По своим масштабам ИТЭР можно сравнить с такими проектами, как Международная космическая станция (МКС) и Большой адронный коллайдер. Российской стороне поручено изготовление и поставка 25 высокотехнологичных систем будущей установки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Китай Индия Япония Россия Франция Республика Корея
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Никиту Белых этапировали в колонию
2
Средняя пенсия в 2019 году при повышении пенсионного возраста вырастет до 15,4 тыс. рублей
3
В МЧС сообщили, что спасатели в Дагестане нашли тело одной из трех пропавших девочек
4
Салах опроверг слухи о конфликте в сборной Египта по футболу
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Казахстан запретил ввоз продукции 36 птицефабрик РФ из-за птичьего гриппа
7
Почему сборная России уже заслужила уважение за выступление на ЧМ-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости