В РАН прокомментировали предложение расширить полномочия Рособрнадзора

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Мониторинг и оценка научной деятельности институтов, полномочия в проведении которых планируется передать Рособрнадзору, должны проводиться только на основе научной экспертизы, выполненной специальной комиссией. Такое мнение высказал в понедельник ТАСС директор Института физики высоких давлений Российской академии наук (РАН) академик Вадим Бражкин.

Согласно проекту положения правительства, который был размещен 20 июня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, в полномочия Рособрнадзора впервые предлагается отнести организацию формирования и ведения федеральной системы мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, формирование и ведение базы данных, содержащей сведения об оценке результативности их деятельности, подготовку материалов по распределению научных организаций по референтным группам и ряд других.

"Мониторинг научной деятельности может и должен проводиться на основе научной экспертизы, проводимой экспертами-учеными из других организаций. Такой мониторинг всегда проводился раз в 5 лет экспертными комиссиями, сформированными профильными отделениями РАН. <...> Ученые России все про своих коллег знают. Все количественные показатели (число статей, грантов и так далее) могут рассматриваться лишь как вспомогательные данные для экспертной оценки", - сказал Бражкин.

Он добавил, что если правительство готово выделять средства на мониторинг, то следует пригласить ряд крупных зарубежных ученых, чтобы они принимали равноправное участие в работе экспертных советов. Пока же Рособрнадзор с его новыми функциями, по словам Бражкина, воспринимается как непонятная надзорная структура.

Общественные обсуждения проекта положения правительства о Рособрнадзоре продлятся до 4 июля. Согласно новой структуре правительства, Рособрнадзор больше не подчиняется профильному министерству, а находится в прямом подчинении кабмина.