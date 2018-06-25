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Ученые: жиры у человека видоизменились сильнее, чем у других млекопитающих

Наука
25 июня, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Эксперты исследовали жировой состав шести различных тканей у 32 видов млекопитающих

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Липиды, к которым относятся жиры и ряд жироподобных веществ, у млекопитающих изменялись в ходе эволюции качественно и количественно, но наибольшие изменения при этом произошли у человека, выяснили ученые из Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) совместно с коллегами из Германии. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба российского вуза.

Липиды играют большую структурную и функциональную роль в клетках живых организмов. Из жиров построены клеточные мембраны, жиры запасают энергию. Более того, липиды передают сигналы между клетками, в первую очередь в мозге. Ученые считают, что именно липидный состав может многое рассказать о процессе развития мозга в ходе эволюции.

"Ученые из Сколтеха совместно с коллегами из Германии провели масштабное исследование, направленное на изучение жирового состава шести различных тканей у 32 видов млекопитающих. Полученные данные продемонстрировали, что в процессе эволюции представленность и концентрация различных жиров сильно меняется. Больше всего специфических эволюционных изменений было обнаружено у человека", - говорится в сообщении. Исследовались образцы тканей из коры больших полушарий головного мозга, почек, сердца, мышц, печени и мозжечка. Выяснилось, что у человека липидные изменения локализованы преимущественно в мозге.

"Найденные нами человеко-специфичные липиды преимущественно вовлечены в метаболические пути, связанные с когнитивными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера, Паркинсона, и другими нарушениями работы нервной системы. Получается, эти липиды важны для когнитивной деятельности человека, а это именно то, что отличает наш вид от других", - заявила первый автор исследования, научный сотрудник Сколтеха Екатерина Храмеева, слова которой приводятся в сообщении.

Результаты исследования опубликованы в престижном научном журнале Molecular Biology and Evolution.

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