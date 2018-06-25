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Кемеровские палеонтологи обнаружили останки гигантского ящера

Наука
25 июня, 16:56 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 25, июня. /ТАСС

Найденные останки предположительно принадлежат зауроподу, ученые надеются, что они помогут в изучении обстоятельств гибели сибирских пситтакозавров

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

КЕМЕРОВО, 25 июня. /ТАСС/. Сотрудники Кемеровского областного краеведческого музея обнаружили останки динозавра - предположительно, зауропода - во время палеонтологических раскопок возле деревни Шестаково Чебулинского района на севере Кузбасса, сообщили в понедельник в пресс-службе музея.

"На глубине около трех метров в меловых отложениях обнаружен фрагмент кости динозавра гигантских размеров. Предположительно, она принадлежит зауроподу - огромному растительноядному ящеру с массивным телом и длинной шеей (их длина достигала 30 и более метров - прим.ТАСС). Не исключено, что кость может принадлежать крупному хищному динозавру", - сказал собеседник агентства.

Как пояснил ТАСС начальник экспедиционного отряда, заведующий отделом научных исследований музея Дмитрий Слободин, особенность этой находки состоит в том, что она обнаружена рядом с участком, где в 2014 году были обнаружены останки группы пситтакозавров сибирских - от 12 до 15 особей. "Это может говорить о том,

что, предположительно, они жили в одно время и погибли, возможно, в один период при одних обстоятельствах", - отметил он. Ранее ученые предполагали, что группа пситтакозавров могла погибнуть вследствие природной катастрофы.

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Слободин уточнил, что обнаруженная кость достаточно большая. "Она, наверно, раз в 10 крупнее, чем у пситтакозавра бедренная кость. Поэтому я говорю, что именно на этой точке Шестаково-3 еще ни разу не попадалось такого размера [кости], в диаметре - около 17 см", - пояснил он.

Шестаковский комплекс получил известность в середине прошлого века, за 60 лет там были найдены останки различных древних животных - от мелких динозавров до гигантских 30-метровых зауроподов. Наиболее ценная находка - полные скелеты "ящеров-попугаев" - пситтакозавров сибирских (длина тела до 2,5 метра), обитавших здесь около 130 млн лет назад. Ранее обнаруженные скелеты вывозились из региона в Новосибирск, Томск и Москву, вузы и научные институты которых получали лицензии на проведение раскопок.

Кемеровский краеведческий музей в конце 2013 года получил лицензию на проведение палеонтологических раскопок. Это позволило музею хранить у себя обнаруженные фрагменты древних животных и создавать собственную археологическую коллекцию.

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