Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.06:
$ 62.95
€ 73.31
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уральские ученые обнаружили осколок метеорита, упавшего в Липецкой области

Наука
26 июня, 9:19 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, июня. /ТАСС

Сотрудники лаборатории УрФУ Extra terra consortium ведут поисковые работы на месте возможного выпадения метеоритного дождя в Центрально-Черноземном районе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) первыми обнаружили трехсантиметровый осколок каменного метеорита, который 21 июня упал вблизи города Елец в Липецкой области. Его скорость при входе в атмосферу составила около 14 км/с, сообщили в пресс-службе вуза.

Ранее сообщалось, что объект наблюдался рано утром 21 июня в небе над несколькими регионами Центрального федерального округа (ЦФО). Его фотографиями и видеофрагментами жители стали активно делиться в социальных сетях, уточняя, что во время падения наблюдалась яркая вспышка, также был слышен громкий хлопок.

"Ученые университета обнаружили в Липецкой области вблизи города Елец первый фрагмент метеорита размером около трех сантиметров. Сотрудники лаборатории УрФУ Extra terra consortium в настоящее время ведут поисковые работы на месте возможного выпадения метеоритного дождя в Центрально-Черноземном районе", - говорится в сообщении.

По словам профессора УрФУ Виктора Гроховского, объект наблюдался 21 июня в 4:16 мск.

"Болид необычный, очень крутая траектория - 79 градусов, скорость при входе в атмосферу - 14 км/с, вспышка зафиксирована на высоте 27 км, поэтому его видели даже в Москве. Возможное место падения рассчитывали совместно с коллегами из Хельсинского университета [Финляндия]. Липецкая находка является каменным метеоритом, это уже установлено, подробнее его свойства будем изучать в нашей лаборатории после доставки фрагментов и возвращения сотрудников", - приводит пресс-служба слова Гроховского.

В пресс-службе добавили, что место падения было установлено с помощью данных, полученных от очевидцев и развивающейся болидной сети - проекту по установке в городах России и Финляндии видеокамер, фиксирующих падения небесных тел. "Первая успешная находка была сделана в 2014 году при анализе траектории падения Кольского болида, получившего название метеорит Аннама", - уточнили в вузе.

Специализированная лаборатория Extra Terra Consortium была создана в УрФУ по федеральной программе повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов и занимает лидирующие позиции в исследовании космического вещества. Университетское хранилище метеоритов официально является вторым в стране, первое расположено в Москве. Официальный статус уральский репозиторий получил в 2015 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Липецкая область
Страны
Россия Финляндия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роскачество опубликовало результаты исследования российского рынка хлеба
2
"Ъ": Кадыров предложил построить высокоскоростную магистраль от Краснодара до Грозного
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
ОАК не планирует разрабатывать сверхтяжелый самолет для замены "Руслана"
6
В ЕС заявили о готовности ответить, если США введут санкции против "Северного потока - 2"
7
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости