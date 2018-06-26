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Путин поручил поддержать ученых, разрабатывающих медизделия из биосовместимых полимеров

Наука
26 июня, 10:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Правительству необходимо представить предложения, направленные на реализацию мер по поддержке научных коллективов, в целях доведения результатов разработок до производства

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Правительство РФ должно до 15 сентября представить предложения по созданию условий для более быстрого вывода на рынок современных медизделий из биосовместимых и биоразлагаемых полимеров, разработанных российскими учеными. Об этом говорится в поручениях президента РФ Владимира Путина по итогам "Прямой линии".

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О чем говорил Путин во время "Прямой линии"

"Представить предложения, направленные на реализацию мер по поддержке научных коллективов, разрабатывающих медицинские изделия из биосовместимых и биоразлагаемых полимеров, в целях доведения результатов научных разработок до промышленного производства медицинских изделий и ускорения их вывода на рынок, а также внедрения в практическую деятельность медицинских организаций. Доклад - до 15 сентября 2018 года", - говорится в документе.

Биоразлагаемые полимеры, используемые в медицине, растворяются при контакте с биологическими средами живого организма. Такие полимеры используются для изготовления имплантов, постепенно замещаемых живыми тканями, для изготовления шовного материала, а также для систем доставки лекарства в клетки организма. Биосовместимые полимеры используются для производства лекарственных пленок, мазей, оболочек для микрокапсул.

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