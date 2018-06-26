Ученые тестируют крокодилов, чтобы понять способности их предков-динозавров

СТОКГОЛЬМ, 26 июня. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Специалисты в области когнитивистики из Лундского университета изучают, насколько умны были динозавры, проводя когнитивные тесты на аллигаторах. Рептилии принадлежат к отряду крокодилов и имеют тех же предков, что и животные, относящиеся к отряду динозавров.

По словам одного из авторов проекта, Матиаса Освата, наблюдая за такими когнитивными способностями "потомков динозавров" - крокодилов и птиц, - как память и способность к обучению, можно узнать, насколько развиты были динозавры.

"Если они сделают это [успешно пройдут тестирование], можно считать, что динозавры тоже справились бы с такими задачами", - говорит Матиас Осват.

Проект осуществляется в южной провинции Сконе, в местечке Винслёв. В нем задействованы шесть аллигаторов, длина которых не превышает 1,5 м. Для них оборудовано специальное здание с бассейном и искусственным травяным покрытием, где поддерживаются заданная температура и влажность.