"Сколково" представит систему искусственного интеллекта и 3D-сканер на выставке в Шанхае

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Компании инновационного центра "Сколково" представят на крупнейшем конгрессе в сфере телекоммуникационных технологий Mobile World Congress Shanghai 2018, который пройдет в Шанхае с 27 по 29 июня, сервис онлайн-обучения, платформу аналитики больших данных, систему искусственного интеллекта Cognitive Pilot и самый быстрый 3D-сканер. Об этом во вторник сообщил ТАСС директор по акселерации кластера информационных технологий фонда "Сколково" Максим Жаренов.

На Mobile World Congress Shanghai 2018 будут представлены более 600 экспонентов из разных стран мира. Участники продемонстрируют инновационные продукты, услуги и технологии, которые формируют будущее мобильных устройств: от мобильных телефонов до сетевой инфраструктуры, программного обеспечения и услуг. Ожидается, что в конгрессе примут участие более 60 тысяч человек из 100 стран. От "Сколково" в мероприятии примут участие семь компаний.

"В этом году наша экспозиция сфокусирована на сервисных платформах и искусственном интеллекте, то есть "сложносочиненных" операторских программных комплексах. От "Сколково" мы представим на выставке китайскому рынку международное подразделение "Учи.ру" отечественной онлайн-платформы, объединяющей уже 2 млн абонентов; платформу аналитики больших данных в режиме реального времени Gridfor; систему искусственного интеллекта Cognitive Pilot; самый быстрый 3D-сканер компании Texel и другие разработки", - сказал Жаренов.

По его словам, фонд "Сколково" уже третий год подряд участвует в выставке MWC в Шанхае. В этом году стенд, деловая программа выставки и участие компаний фонда были организованы совместно с Российским экспортным центром.

Искусственная интуиция

Одна из компаний "Сколково" Cognitive Tech впервые на международном уровне представит технологию моделирования интуиции человека. Специалисты компании исследовали поведение водителей во время движения на дороге.

"Водитель может боковым зрением уловить какое-либо мельчайшее изменение направление движения бокового зеркала соседнего автомобиля, или колена пешехода, подходящего к проезжей части, или руля велосипедиста, находящегося справа. Эти детали не находятся в прямой зоне видимости, и логический аппарат человека их напрямую не фиксирует, не осознает. Но мозг догадывается, что за этим может последовать опасное движение, и водитель интуитивно перестраивается в другой ряд или предпринимает торможение", - отметили в компании.

Таким образом, специалисты Cognitive Technologies научились выделять признаки, на основе которых делаются выводы в процессе интуитивного познания, и обучили этим способностям искусственный интеллект.