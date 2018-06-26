Центр арктических инициатив создали в тюменском университете

ТЮМЕНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Тюменский государственный университет (ТюмГУ) запустил проект по созданию Центра арктических инициатив для взаимодействия вуза с научными партнерами и координации исследований по изучению Арктики. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ТюмГУ.

"Ректор ТюмГУ Валерий Фальков подписал приказ о создании Центра арктических инициатив, его цель - обеспечивать взаимодействие университета с региональными, национальными и международными организациями, осуществляющими деятельность по освоению, изучению и развитию Арктики. Также усилия центра будут направлены на координацию и повышение эффективности образовательной и научной деятельности структурных подразделений университета, связанной с арктической тематикой", - говорится в сообщении.

Руководителем центра назначена профессор кафедры математических методов, информационных технологий и систем управления в экономике ТюмГУ Анастасия Левкина. "Имея такую площадку, мы можем обсуждать приоритетные направления работы ТюмГУ и с другими сотрудниками, вместе разрабатывать и согласовывать подходы к деятельности вуза в Арктике, содействовать всем структурным подразделениям университета в эффективном осуществлении такой деятельности", - приводит пресс-служба слова Левкиной.

ТюмГУ является членом Национального арктического научно-образовательного консорциума, созданного российскими вузами северных регионов страны с целью повысить эффективность и качество интеллектуального освоения Арктической зоны России. Кроме того, ТюмГУ входит в Ассоциацию арктических университетов и является участником программы "Арктическая инициатива Фулбрайта", которая объединила ученых из восьми стран Арктического совета, представителей органов государственной власти и исследовательских центров.